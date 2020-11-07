Чек-лист автомобилиста перед зимой: 10 вещей, на которые нужно обратить внимание

Источник материала: Onliner

С наступлением зимы и холодов автомобиль делает нашу жизнь еще чуточку приятнее. Согласитесь, куда комфортнее добираться до работы, не подстраиваясь под расписание общественного транспорта и не прыгая по сугробам до остановки. К сожалению, низкие температуры и большое количество осадков в зимний период сильно влияют на надежность различных узлов автомобиля, а также делают вождение более сложным и экстремальным. Чтобы морозы не стали неприятным сюрпризом, ниже собрали для вас список рекомендаций, на что обратить внимание до наступления холодов.

Важнейшая и незаменимая вещь. Зимний комплект — это не только безопасность, но и обязательное требование ГАИ. Никакие электронные помощники и стабилизаторы не смогут в полной мере защитить вас от климатических сюрпризов, если резина вашего авто не соответствует сезону. Гайд по выбору шин и ответы на часто задаваемые вопросы — это скорее тема отдельной статьи, которую уже готовят коллеги. Пока же можно воспользоваться нашими удобными фильтрами и честными отзывами и присмотреть что-то подходящее. Кстати, мы недавно добавили возможность выбора европейской или скандинавской шины, а также типа протектора — все для вашего удобства!





До того, как настанут первые серьезные морозы, очень желательно позаботиться о покупке нового аккумулятора. И даже если летом ничего не предвещало беды, это не значит, что с наступлением холодов не возникнет проблем с пуском двигателя. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, позаботиться о замене «батареи» лучше заранее. И совершенно необязательно куда-то ехать: все наши магазины готовы сами доставить аккумулятор к вашему автомобилю, а некоторые даже бесплатно установят его и продиагностируют бортовую систему. На что важно обратить внимание при выборе? В первую очередь это габариты. Место для установки аккумулятора как под капотом, так и в других возможных местах всегда ограничено размером ниши, платформы, а также длиной проводов. Кстати, расположение клемм также очень важная характеристика: обращать внимание нужно не только на тип (европейский, когда клеммы утоплены в корпус, или азиатский, когда они выступают), но и на полярность. Если при повороте батареи клеммами к себе плюс расположен слева, то полярность прямая, а если справа — то обратная.

Определившись с конструкцией и размерами, важно правильно выбрать емкость и ток холодной прокрутки. Дизельные автомобили требуют более мощных батарей, также при выборе емкости следует учитывать электрокомплектацию и дополнительные устройства, например сабвуфер.

Ну и наконец, не менее важная характеристика — технология аккумулятора, от которой напрямую зависит и цена. Почему аккумуляторы с одними и теми же показателями напряжения, силы тока и емкости стоят по-разному? Подробно прочитать об этом можно в этой статье.





Не готовы тратиться на новый аккумулятор, но не уверены в старом на все сто? Или просто хотите быть готовым, как Чип и Дейл, в любой момент прийти на помощь соседям? Вам пригодится зарядное устройство. Современные зарядки способны относительно быстро восполнить нехватку энергии в АКБ с помощью правильно подобранных параметров работы или в автоматическом режиме. Пусковое же устройство имеет встроенный аккумулятор, что дает возможность запускать двигатель автомобиля без подключения устройства к сети. Кстати, некоторые приборы сочетают в себе обе возможности (зарядно-пусковые устройства). Ну и наконец, самый бюджетный способ быстро помочь товарищу или попросить помощи самому — это приобрести набор пусковых проводов для так называемого «прикуривания». Лишними не бывают, проверено.





Видеорегистратор нужен не только для того, чтобы делиться роликами с друзьями или в YouTube. С ухудшением погодных условий существенно увеличивается и риск попадания в ДТП. Видео зачастую помогает разобраться в спорной ситуации. Само собой, если оно качественное: вряд ли вам сильно поможет автомобильная камера, которая плохо снимает в темноте или не способна зафиксировать номера соседей по потоку. При выборе следует учитывать не только ключевые параметры вроде разрешения и характеристик матрицы, но и различные дополнительные возможности: запись звука, датчики движения и удара, а также наличие встроенного аккумулятора.





Выбор и установка сигнализации — это также тема, достойная отдельного рассмотрения. Вкратце: рекомендуем подумать насчет моделей с дистанционным запуском двигателя. Если вам не посчастливилось иметь данную опцию в числе заводских, то это именно то, что сильно поднимает настроение зимой. Только представьте, как приятно сесть в теплый, прогретый автомобиль с оттаявшими стеклами и начинать движение сразу, без пауз и ожиданий. Двигатель прогревается еще в то время, пока вы допиваете свой утренний кофе. Естественно, автомобиль должен быть регулярно припаркован на относительно небольшом расстоянии, желательно в зоне прямой видимости.





Поздней осенью, зимой и ранней весной многие водители выезжают в основном в сумерках, когда утром еще темно, а вечером — уже. Неприятно озадачит и доставит проблемы внезапно перегоревшая лампа ближнего или дальнего света, особенно на неосвещенной трассе. Готовь сани летом! Первое, что понадобится при выборе, — это узнать нужный тип цоколя. Как правило, в этом помогает руководство по обслуживанию автомобиля либо просто поисковые системы. Некоторые производители выпускают специальные лампы с более ярким светом — порой разница весьма ощутима. К сожалению, увеличение яркости галогенных ламп зачастую влияет на срок их службы.

Хотите, чтобы ярко и долго, а штатная оптика не вызывает ничего, кроме расстройства? Можно обратить внимание на комплекты ксенона. Однако стоит быть аккуратным с выбором и установкой: неправильно отрегулированные ксеноновые фары регулярно доставляют неудобства и могут раздражать встречных водителей, а переоборудование оптических приборов автомобиля иногда вызывает вопросы как у ГАИ, так и при техосмотре.





Свежайший раздел каталога. Прямо сейчас, зная размер основной и дополнительной щетки, можно сэкономить много-много нервов и защитить себя от скрипа и необходимости постоянно снимать лед с дворников, просто заказав новый комплект. Каркасные или бескаркасные, летние и зимние, а также универсальные гибридные и всесезонные решения — все на ваш вкус с помощью наших фильтров.





До наступления холодов важно проверить систему охлаждения автомобиля на герметичность. В случае нехватки антифриза необходимо его долить, если жидкость старая — лучше ее заменить. Качественная охлаждающая жидкость не только продлит жизнь двигателю и помпе, но и избавит от проблем с прогревом салона автомобиля. Кстати, в прошлом году у нас выходил цикл статей с расследованиями о некачественных антифризах. Как не нарваться на контрафакт? Читайте по ссылке . И да, мы тщательно следим за тем, чтобы подделки не попадали к нам в каталог.





Многие автолюбители предпочитают менять масло перед зимой, некоторые даже используют менее густое, чтобы снизить нагрузку на стартер при холодном пуске мотора. При знании нужных вам вязкости, класса и допуска выбор и сравнение товаров по цене и отзывам становится еще проще. Как и в случае с антифризами, в прошлом году коллеги проводили масштабное расследование и рассказывали о том, как не купить подделку. Если пропустили — почитайте, очень рекомендуем.





Наконец, последнее, что обязательно пригодится в холод, но всегда приобретается в последний момент, — зимний стеклоомыватель. Позаботиться о покупке заранее — это отличный способ не только защититься от морозов и замерзания воды в бачке, но и сэкономить: в несезон цены на стеклоомыватель значительно ниже, чем зимой.





А ваш автомобиль готов к зиме?

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