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Чек-лист автомобилиста перед зимой: 10 вещей, на которые нужно обратить внимание

07.11.2020 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С наступлением зимы и холодов автомобиль делает нашу жизнь еще чуточку приятнее. Согласитесь, куда комфортнее добираться до работы, не подстраиваясь под расписание общественного транспорта и не прыгая по сугробам до остановки. К сожалению, низкие температуры и большое количество осадков в зимний период сильно влияют на надежность различных узлов автомобиля, а также делают вождение более сложным и экстремальным. Чтобы морозы не стали неприятным сюрпризом, ниже собрали для вас список рекомендаций, на что обратить внимание до наступления холодов.

Зимние шины

Важнейшая и незаменимая вещь. Зимний комплект — это не только безопасность, но и обязательное требование ГАИ. Никакие электронные помощники и стабилизаторы не смогут в полной мере защитить вас от климатических сюрпризов, если резина вашего авто не соответствует сезону. Гайд по выбору шин и ответы на часто задаваемые вопросы — это скорее тема отдельной статьи, которую уже готовят коллеги. Пока же можно воспользоваться нашими удобными фильтрами и честными отзывами и присмотреть что-то подходящее. Кстати, мы недавно добавили возможность выбора европейской или скандинавской шины, а также типа протектора — все для вашего удобства!


Автомобильные шины Белшина Artmotion Snow Бел-337 195/65R15 91T
377 отзывов
зимние, для легковых автомобилей, без шипов
78,00 р.
27 предложений
Автомобильные шины Hankook Winter i*cept iZ2 W616 205/55R16 94T
65 отзывов
зимние, для легковых автомобилей, без шипов
140 р.
37 предложений
Автомобильные шины Pirelli Ice Zero 225/55R17 101T
4 отзыва
зимние, для легковых автомобилей, с шипами
264 р.
24 предложения
Все зимние шины

Новый аккумулятор

До того, как настанут первые серьезные морозы, очень желательно позаботиться о покупке нового аккумулятора. И даже если летом ничего не предвещало беды, это не значит, что с наступлением холодов не возникнет проблем с пуском двигателя. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, позаботиться о замене «батареи» лучше заранее. И совершенно необязательно куда-то ехать: все наши магазины готовы сами доставить аккумулятор к вашему автомобилю, а некоторые даже бесплатно установят его и продиагностируют бортовую систему. На что важно обратить внимание при выборе? В первую очередь это габариты. Место для установки аккумулятора как под капотом, так и в других возможных местах всегда ограничено размером ниши, платформы, а также длиной проводов. Кстати, расположение клемм также очень важная характеристика: обращать внимание нужно не только на тип (европейский, когда клеммы утоплены в корпус, или азиатский, когда они выступают), но и на полярность. Если при повороте батареи клеммами к себе плюс расположен слева, то полярность прямая, а если справа — то обратная.

Определившись с конструкцией и размерами, важно правильно выбрать емкость и ток холодной прокрутки. Дизельные автомобили требуют более мощных батарей, также при выборе емкости следует учитывать электрокомплектацию и дополнительные устройства, например сабвуфер.

Ну и наконец, не менее важная характеристика — технология аккумулятора, от которой напрямую зависит и цена. Почему аккумуляторы с одними и теми же показателями напряжения, силы тока и емкости стоят по-разному? Подробно прочитать об этом можно в этой статье.


Автомобильный аккумулятор Bosch S4 004 (56 409054) 60 А/ч
4 отзыва
60 А·ч, 540 А (EN), полярность: обратная, 242×175×175 мм, 14.45 кг
196 р.
15 предложений
Автомобильный аккумулятор Varta Blue Dynamic E43 572 409 068 (72 А/ч)
8 отзывов
72 А·ч, 680 А (EN), полярность: обратная, 278×175×175 мм
260 р.
15 предложений
Автомобильный аккумулятор Tudor High Tech TA1000 (100 А·ч)
3 отзыва
100 А·ч, 900 А (EN), полярность: обратная, 353×175×190 мм
345 р.
3 предложения
Все автомобильные аккумуляторы

Зарядное устройство и провода

Не готовы тратиться на новый аккумулятор, но не уверены в старом на все сто? Или просто хотите быть готовым, как Чип и Дейл, в любой момент прийти на помощь соседям? Вам пригодится зарядное устройство. Современные зарядки способны относительно быстро восполнить нехватку энергии в АКБ с помощью правильно подобранных параметров работы или в автоматическом режиме. Пусковое же устройство имеет встроенный аккумулятор, что дает возможность запускать двигатель автомобиля без подключения устройства к сети. Кстати, некоторые приборы сочетают в себе обе возможности (зарядно-пусковые устройства). Ну и наконец, самый бюджетный способ быстро помочь товарищу или попросить помощи самому — это приобрести набор пусковых проводов для так называемого «прикуривания». Лишними не бывают, проверено.


Зарядное устройство Вымпел 57 [2048]
15 отзывов
зарядное, ток зарядки: 0.8–20 А, масса: 0.97 кг
104 р.
16 предложений
Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 140
пуско-зарядное, ёмкость батареи: 20–400 А·ч, ток зарядки: 12–20 А, масса: 7.8 кг
205 р.
11 предложений
Пусковые провода AVS Expert BC-500
пусковые провода
–12%30,81 р.
4 предложения
Все зарядные устройства и пусковые провода

Видеорегистратор на всякий случай

Видеорегистратор нужен не только для того, чтобы делиться роликами с друзьями или в YouTube. С ухудшением погодных условий существенно увеличивается и риск попадания в ДТП. Видео зачастую помогает разобраться в спорной ситуации. Само собой, если оно качественное: вряд ли вам сильно поможет автомобильная камера, которая плохо снимает в темноте или не способна зафиксировать номера соседей по потоку. При выборе следует учитывать не только ключевые параметры вроде разрешения и характеристик матрицы, но и различные дополнительные возможности: запись звука, датчики движения и удара, а также наличие встроенного аккумулятора.


Автомобильный видеорегистратор YI Smart Dash Camera (серый)
101 отзыв
основная камера: 1/2.7" 165°, видео 2304x1296 H.264, G-сенсор, экран 2.7" 960 x 240
145 р.
20 предложений
Автомобильный видеорегистратор 70mai Dash Cam Pro Midrive D02 (русская версия)
77 отзывов
основная камера: 1/2.8" 5 Мп 140°, видео 2592x1944 H.264/H.265, G-сенсор, экран 2" 320 x 240
188 р.
17 предложений
Автомобильный видеорегистратор Neoline G-Tech X76 Dual
основная камера: 140°, видео 1920x1080, G-сенсор, экран 2"
265 р.
9 предложений
Все видеорегистраторы

Сигнализация с автозапуском

Выбор и установка сигнализации — это также тема, достойная отдельного рассмотрения. Вкратце: рекомендуем подумать насчет моделей с дистанционным запуском двигателя. Если вам не посчастливилось иметь данную опцию в числе заводских, то это именно то, что сильно поднимает настроение зимой. Только представьте, как приятно сесть в теплый, прогретый автомобиль с оттаявшими стеклами и начинать движение сразу, без пауз и ожиданий. Двигатель прогревается еще в то время, пока вы допиваете свой утренний кофе. Естественно, автомобиль должен быть регулярно припаркован на относительно небольшом расстоянии, желательно в зоне прямой видимости.


Автосигнализация StarLine A93
4 отзыва
двусторонняя направленность, дистанционный запуск двигателя, турботаймер, дальность: 2000 м, количество зон охраны: 11
342 р.
11 предложений
Автосигнализация Pandora DX 9X
2 отзыва
двусторонняя направленность, дистанционный запуск двигателя, турботаймер, дальность: 2000 м
394 р.
11 предложений
Автосигнализация Alligator A-9
1 отзыв
двусторонняя направленность, дистанционный запуск двигателя, турботаймер, дальность: 1200 м, количество зон охраны: 7
243 р.
12 предложений
Все сигнализации с автозапуском

Автомобильные лампы и комплекты ксенона

Поздней осенью, зимой и ранней весной многие водители выезжают в основном в сумерках, когда утром еще темно, а вечером — уже. Неприятно озадачит и доставит проблемы внезапно перегоревшая лампа ближнего или дальнего света, особенно на неосвещенной трассе. Готовь сани летом! Первое, что понадобится при выборе, — это узнать нужный тип цоколя. Как правило, в этом помогает руководство по обслуживанию автомобиля либо просто поисковые системы. Некоторые производители выпускают специальные лампы с более ярким светом — порой разница весьма ощутима. К сожалению, увеличение яркости галогенных ламп зачастую влияет на срок их службы.

Хотите, чтобы ярко и долго, а штатная оптика не вызывает ничего, кроме расстройства? Можно обратить внимание на комплекты ксенона. Однако стоит быть аккуратным с выбором и установкой: неправильно отрегулированные ксеноновые фары регулярно доставляют неудобства и могут раздражать встречных водителей, а переоборудование оптических приборов автомобиля иногда вызывает вопросы как у ГАИ, так и при техосмотре.


Галогенная лампа Philips H4 X-Treme Vision +130% 2шт [12342XV+S2]
10 отзывов
галогенная, производитель: Германия, цоколь: H4
42,74 р.
9 предложений
Галогенная лампа Bosch H7 Plus 90 2шт [1987301075]
7 отзывов
галогенная, производитель: Германия, цоколь: H7
34,00 р.
7 предложений
Ксенон AutoPower H7 Base 6000K
2 отзыва
ксенон, производитель: Китай, цоколь: H7, температура: 6000K
95,00 р.
1 предложение
Все автомобильные лампы

Щетки стеклоочистителя

Свежайший раздел каталога. Прямо сейчас, зная размер основной и дополнительной щетки, можно сэкономить много-много нервов и защитить себя от скрипа и необходимости постоянно снимать лед с дворников, просто заказав новый комплект. Каркасные или бескаркасные, летние и зимние, а также универсальные гибридные и всесезонные решения — все на ваш вкус с помощью наших фильтров.


Bosch Aerotwin 3397118904
щетки стеклоочистителя, бескаркасная, крепление спереди, вид крепления: Hook (крючок), 550 мм/475 мм
50,00 р.
1 предложение
Valeo Hybrid VFH650
щетка стеклоочистителя, гибридная, крепление со стороны водителя, вид крепления: Hook (крючок), 650 мм
36,67 р.
1 предложение
Alca 076 000 зимняя
щетка стеклоочистителя, каркасная, вид крепления: Hook (крючок), 660 мм
36,57 р.
1 предложение
Все щетки стеклоочистителей

Охлаждающая жидкость

До наступления холодов важно проверить систему охлаждения автомобиля на герметичность. В случае нехватки антифриза необходимо его долить, если жидкость старая — лучше ее заменить. Качественная охлаждающая жидкость не только продлит жизнь двигателю и помпе, но и избавит от проблем с прогревом салона автомобиля. Кстати, в прошлом году у нас выходил цикл статей с расследованиями о некачественных антифризах. Как не нарваться на контрафакт? Читайте по ссылке. И да, мы тщательно следим за тем, чтобы подделки не попадали к нам в каталог.


Антифриз Hepu P999 1.5л
3 отзыва
G11, цвет жидкости: синий, объём: 1.5 л
16,26 р.
11 предложений
Антифриз X-Freeze Red 5кг
3 отзыва
G12, цвет жидкости: красный, объём: 4.5 л
13,26 р.
10 предложений
Антифриз Sintec UNLIMITED G12++ 5л
8 отзывов
G12++, цвет жидкости: красный/фиолетовый, объём: 4.5 л
25,00 р.
8 предложений
Все охлаждающие жидкости

Моторное масло

Многие автолюбители предпочитают менять масло перед зимой, некоторые даже используют менее густое, чтобы снизить нагрузку на стартер при холодном пуске мотора. При знании нужных вам вязкости, класса и допуска выбор и сравнение товаров по цене и отзывам становится еще проще. Как и в случае с антифризами, в прошлом году коллеги проводили масштабное расследование и рассказывали о том, как не купить подделку. Если пропустили — почитайте, очень рекомендуем.


Моторное масло Total Quartz 9000 5W-40 5Л
70 отзывов
синтетическое, 5W-40, бензиновый/дизельный, 5 л
74,98 р.
15 предложений
Моторное масло Elf Evolution 900 SXR 5W-30 5л
3 отзыва
синтетическое, 5W-30, бензиновый/дизельный, 5 л
82,25 р.
9 предложений
Моторное масло Лукойл GENESIS ADVANCED 10W-40 4л
19 отзывов
полусинтетическое, 10W-40, бензиновый/дизельный, 4 л
33,50 р.
6 предложений
Все моторные масла

Стеклоомыватель

Наконец, последнее, что обязательно пригодится в холод, но всегда приобретается в последний момент, — зимний стеклоомыватель. Позаботиться о покупке заранее — это отличный способ не только защититься от морозов и замерзания воды в бачке, но и сэкономить: в несезон цены на стеклоомыватель значительно ниже, чем зимой.


Стеклоомывающая жидкость Sonax 332505 зимняя 5л
13 отзывов
зимняя, концентрат, производитель: Германия, 5 л
37,43 р.
5 предложений
Стеклоомывающая жидкость Бобруйский завод биотехнологий Кругозор минус 25 4л
21 отзыв
зимняя, готова к применению, производитель: Беларусь, 4 л
9,50 р.
4 предложения
Стеклоомывающая жидкость Hi-Gear HG5648 зимняя 1л (-50C)
1 отзыв
зимняя, концентрат, производитель: США, 0.95 л
9,35 р.
5 предложений
Все зимние стеклоомывающие жидкости
А ваш автомобиль готов к зиме?

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