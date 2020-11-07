Защита Максима Знака подала новое ходатайство о прекращении уголовного дела

















Защитники Знака пояснили, что в ходатайстве они "снова последовательно обосновали, что Максимом Знаком не совершалось действий, которые бы могли образовывать состав преступления - не было призывов, не было направленности против национальной безопасности". "Выражение мнения по правовым вопросам не может являться призывами к действиям, наносящим вред национальной безопасности. Ведь если человек говорит о необходимости верховенства права, то это, напротив, укрепляет национальную безопасность. Высказывания же о необходимости привлечения к ответственности за непропорциональное насилие - это законное требование, оно не может являться поводом для преследования", - говорится в заявлении.





Ранее защитники уже заявляли, что "фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацию фундаментальных прав". Теперь, анализируя хронологию событий августа - сентября 2020, адвокаты пришли к выводу о возможной связи уголовного преследования Знака с принятием "конституционно-правовой позиции по защите конституционного строя" Конституционного суда от 25 августа 2020, в которой утверждается о неконституционности создания Координационного совета.





"В связи с этим защита обосновала, что эта конституционно-правовая позиция не может использоваться в качестве доказательства, выходит за рамками предусмотренных законом полномочий Конституционного суда, а выводы не учитывают конституционное право на свободу объединений и свободу выражения мнения", - сказано в заявлении Лаевского и Пыльченко.





"Максим был фактически задержан и заключен под стражу 9 сентября. Значит, в понедельник, 9 ноября истекает двухмесячный срок содержания его под стражей. Ранее все наши ходатайства об изменении меры пресечения были отклонены - личное поручительство, домашний арест, залог, подписка о невыезде. Хотя это не мешает СК и без ходатайства адвокатов изменять и отменять меру пресечения", - отмечается в заявлении.





Тем не менее, защита со своей стороны обратилась и в Генеральную прокуратуру с ходатайством о том, чтобы прокуратура не продлевали срок содержания под стражей. "Мы пока не знаем наверняка, какое решение принято. С учетом того, что Максиму за эти два месяца не предъявлено ни одного из его высказываний, которые следователи считают преступлением, и не проведен допрос по ним, то уже одно это обстоятельство показывает беспоч нность его изоляции от общества. По состоянию на момент сегодняшнего посещения Максима в СИЗО он не получал постановлений о продлении срока содержания под стражей", - проинформировали Лаевский и Пыльченко.





Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.