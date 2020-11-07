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Первая пекарня в Европе на солнечных батареях - видео

07.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инженер Арно Крето стал пекарем и представил NeoLoco - первую в Европе пекарню, которая работает на солнечной энергии. Мужчина создавал установку 10 лет, вдохновляясь другими энергетическими проектами по всему миру.

Печь состоит из зеркал, которые отражают солнечные лучи, эта энергия направляется в духовку и производит тепло. Благодаря агрегату инженер выпекает 140 килограммов хлеба в неделю. Выпечку он продает в местных магазинах.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader
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Солнечный концентратор был разработан с помощью финской компании CPM Industries.

"В Кении и Танзании уже есть пекарни, работающие с этой моделью концентратора. Но это действительно первая солнечная печь в Европе, и это первая машина в мире такого размера", - сказал разработчик печи Арно Крето.

Инженеру не терпится поделиться разработкой со странами, которые испытывают экономические трудности.

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Французский инженер изучал энергетические проекты по всему миру и создал солнечные концентраторы, которые применяет для выпечки. Смотрите на видео, как...
 
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