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Первая пекарня в Европе на солнечных батареях - видео
07.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инженер Арно Крето стал пекарем и представил NeoLoco - первую в Европе пекарню, которая работает на солнечной энергии. Мужчина создавал установку 10 лет, вдохновляясь другими энергетическими проектами по всему миру.
Печь состоит из зеркал, которые отражают солнечные лучи, эта энергия направляется в духовку и производит тепло. Благодаря агрегату инженер выпекает 140 килограммов хлеба в неделю. Выпечку он продает в местных магазинах.
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
Солнечный концентратор был разработан с помощью финской компании CPM Industries.
"В Кении и Танзании уже есть пекарни, работающие с этой моделью концентратора. Но это действительно первая солнечная печь в Европе, и это первая машина в мире такого размера", - сказал разработчик печи Арно Крето.
Инженеру не терпится поделиться разработкой со странами, которые испытывают экономические трудности.
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Французский инженер изучал энергетические проекты по всему миру и создал солнечные концентраторы, которые применяет для выпечки. Смотрите на видео, как...
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