Первая пекарня в Европе на солнечных батареях - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инженер Арно Крето стал пекарем и представил NeoLoco - первую в Европе пекарню, которая работает на солнечной энергии. Мужчина создавал установку 10 лет, вдохновляясь другими энергетическими проектами по всему миру.

Печь состоит из зеркал, которые отражают солнечные лучи, эта энергия направляется в духовку и производит тепло. Благодаря агрегату инженер выпекает 140 килограммов хлеба в неделю. Выпечку он продает в местных магазинах.

Солнечный концентратор был разработан с помощью финской компании CPM Industries.

"В Кении и Танзании уже есть пекарни, работающие с этой моделью концентратора. Но это действительно первая солнечная печь в Европе, и это первая машина в мире такого размера", - сказал разработчик печи Арно Крето.

Инженеру не терпится поделиться разработкой со странами, которые испытывают экономические трудности.

Читайте также: