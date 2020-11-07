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Задержанные в Минске после уличного выступления музыканты получили административный арест

07.11.2020 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанные 3 ноября возле столичного торгового центра «Рига» после уличного концерта бас-гитарист соул-группы Dee Tree Филипп Петченко и гитарист фолк-группы Vuraj Иван Арцимович получили административный арест. Решения приняты 6 ноября судом Советского района.

Задержанные в Минске после уличного выступления музыканты получили административный арест
Иллюстрация pixabay.com

Обоих музыкантов судили по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Присутствовавший на заседаниях источник сообщил БелаПАН, что им вменяли в вину «несанкционированное культурно-развлекательное мероприятие». Арцимович арестован на семь суток, Петченко — на 12.

Солист группы Vuraj Сергей Долгушев сообщил в «Фейсбуке», что административный арест назначен задержанным ранее артистам Белорусской государственной филармонии Александру Сердюкову и Денису Иванову (по 15 суток).

Как сообщалось, 6 ноября 15-суточным арестом также наказан задержанный накануне после дворового выступления вокалист группы «Мутнаевока» Евгений Змушко.

Это уже не первые случаи задержания и судов над музыкантами, участвующими в организованных местными сообществами уличных концертах. 21 сентября в столице задержали рок-музыкантов Александра Помидорова (Кривошеева) и Владислава Новожилова (псевдоним Lesley Knife, вокалист культовой метал-группы Gods Tower), каждый из них был арестован на восемь суток. 5 ноября 15-суточным арестом наказан задержанный накануне гражданин Грузии и России трубач Тимотэ Суладзе.

3 ноября прямо на репетиционной базе ОМОН задержал девятерых членов группы барабанщиков «Требуем разойтись», которые обычно участвуют в воскресных массовых акциях. Прошли ли над ними суды, пока неизвестно.

По данным правозащитников, 6 ноября в Беларуси состоялось не менее 44 судебных заседаний по рассмотрению административных дел, связанных с протестами. Наказания традиционны — штрафы и административный арест.

В частности, на пять суток арестована волонтер лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Екатерина Чхартишвили. Она была задержана накануне вечером во дворе дома оппозиционной активистки Нины Багинской, когда у нее в квартире проходил обыск.

 
 
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Задержанные 3 ноября возле столичного торгового центра «Рига» после уличного концерта бас-гитарист соул-группы Dee Tree Филипп Петченко и гитарист фолк-группы Vuraj...
 
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