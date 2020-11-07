Модный абсурд. В TikTok пародируют странные позы, в которых модели ZARA рекламируют одежду

Источник материала: Tut.by

Модели, которые демонстрируют одежду на сайтах брендов, уже давно не могут стоять просто так. Нужно что-то креативное и необычное. Но часто в погоне за креативом такие фотографии становятся для конечного потребителя странными и смешными.

Пользователи TikTok обратили внимание, насколько странные позы иногда принимают модели, и решили спародировать нелепые фотографии из лукбуков брендов. Больше всего досталось бренду ZARA, который чаще других грешит совершенно невообразимыми кренделями, в которые скручиваются модели. По тегам #zaramodellenbelike, #zaramodels и #zaramodelchallenge разворачивается настоящий челлендж модного абсурда.



















