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Модный абсурд. В TikTok пародируют странные позы, в которых модели ZARA рекламируют одежду
Источник материала: Tut.by
Модели, которые демонстрируют одежду на сайтах брендов, уже давно не могут стоять просто так. Нужно что-то креативное и необычное. Но часто в погоне за креативом такие фотографии становятся для конечного потребителя странными и смешными.
Пользователи TikTok обратили внимание, насколько странные позы иногда принимают модели, и решили спародировать нелепые фотографии из лукбуков брендов. Больше всего досталось бренду ZARA, который чаще других грешит совершенно невообразимыми кренделями, в которые скручиваются модели. По тегам #zaramodellenbelike, #zaramodels и #zaramodelchallenge разворачивается настоящий челлендж модного абсурда.
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