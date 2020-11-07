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Модный абсурд. В TikTok пародируют странные позы, в которых модели ZARA рекламируют одежду

07.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модели, которые демонстрируют одежду на сайтах брендов, уже давно не могут стоять просто так. Нужно что-то креативное и необычное. Но часто в погоне за креативом такие фотографии становятся для конечного потребителя странными и смешными. 

Пользователи TikTok обратили внимание, насколько странные позы иногда принимают модели, и решили спародировать нелепые фотографии из лукбуков брендов. Больше всего досталось бренду ZARA, который чаще других грешит совершенно невообразимыми кренделями, в которые скручиваются модели. По тегам  #zaramodellenbelike, #zaramodels и #zaramodelchallenge разворачивается настоящий челлендж модного абсурда. 






@patriziagmz

##zarachallenge ##zaramodelchallenge ##zaramodel ##zara

♬ America's Next Top Model (Main Theme) - TV Sounds Unlimited
@heydahye

##zaramodelchallenge ##zarachallenge ##zaramodel ##fypchallenge

♬ Boss Bitch - Doja Cat
@ciaraodohertyy

Just trying to get a few bits in the summer sale wbu?

 
 
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