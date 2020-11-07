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Закон об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям: одним из основных принципов является уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан
Источник материала: Onliner
За последние три месяца сотрудники МЧС развили активную деятельность на дворовых территориях. Нередко тех, кого мы привыкли называть спасателями, заставали за снятием бчб-флагов. А какие же основные принципы декларируются в соответствующем законе? В нашей постоянной рубрике — напоминающая цитата.
«Основными принципами деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям являются:
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Закон об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям: одним из основных принципов является уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан
За последние три месяца сотрудники МЧС развили активную деятельность на дворовых территориях. Нередко тех, кого мы привыкли называть спасателями, заставали за...
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