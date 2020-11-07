Закон об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям: одним из основных принципов является уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан

Источник материала: Onliner

За последние три месяца сотрудники МЧС развили активную деятельность на дворовых территориях. Нередко тех, кого мы привыкли называть спасателями, заставали за снятием бчб-флагов. А какие же основные принципы декларируются в соответствующем законе? В нашей постоянной рубрике — напоминающая цитата.

«Основными принципами деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям являются:

законность;

уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь (далее — граждане);

гуманизм;

гласность;

единство системы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и централизация управления ими».