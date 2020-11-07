ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закон об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям: одним из основных принципов является уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан

07.11.2020 09:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

За последние три месяца сотрудники МЧС развили активную деятельность на дворовых территориях. Нередко тех, кого мы привыкли называть спасателями, заставали за снятием бчб-флагов. А какие же основные принципы декларируются в соответствующем законе? В нашей постоянной рубрике — напоминающая цитата.

«Основными принципами деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям являются:

  • законность;
  • уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь (далее — граждане);
  • гуманизм;
  • гласность;
  • единство системы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и централизация управления ими».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние три месяца сотрудники МЧС развили активную деятельность на дворовых территориях. Нередко тех, кого мы привыкли называть спасателями, заставали за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая пекарня в Европе на солнечных батареях - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика