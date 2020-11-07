Cлону дробина: Минск обещает в ближайшее время ответить на санкции ЕС

6 ноября ЕС расширил санкционный список. В "чёрный список" добавили еще 15 высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра и Виктора Лукашенко. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Сегодня же к этим санкциям присоединилась Канада.



