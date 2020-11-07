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Cлону дробина: Минск обещает в ближайшее время ответить на санкции ЕС

07.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный Минск не оставит без ответа новые санкции Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Анатолий Глаз.

6 ноября ЕС расширил санкционный список. В "чёрный список" добавили еще 15 высокопоставленных белорусских чиновников, включая Александра и Виктора Лукашенко. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Сегодня же к этим санкциям присоединилась Канада.

"Мы сейчас спокойно и внимательно изучаем всё. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время", — цитирует РИА "Новости"слова Анатолия Глаза.
 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск не оставит без ответа новые санкции Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Анатолий Глаз.
 
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