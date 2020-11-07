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Губаревич просит Генпрокуратуру дать правовую оценку запрету на въезд на родину для белорусов

07.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно Конституции и белорусским законам ограничения на въезд в страну для граждан Беларуси установлены быть просто не могут.




Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич направил заявление в Генеральную прокуратуру, в котором просит провести проверку нарушения прав и свобод белорусских граждан в связи с запретом въезжать на родину.

Поводом для обращения стали слова Александра Лукашенко на совещании о «принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций» 5 ноября. В частности он распорядился не впускать в Беларусь тех ее граждан, кто выехал за границу «в это непростое время».

Губаревич напомнил, что статья 30 Конституции гарантирует гражданам Республики Беларусь право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах страны, покидать ее и беспрепятственно возвращаться, а статья 190 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за умышленное прямое или косвенное нарушение либо ограничение прав и свобод граждан.

«Прошу провести проверку по факту покушения на конституционные права и свободы граждан Республики Беларусь, возбудить уголовное дело по ст. 190 УК РБ в отношении гражданина Республики Беларусь Лукашенко А.Г.», — сказано в заявлении председателя движения «За Свободу».

«Республика Беларусь переживает правовой дефолт. Человек, который заявляет, что является президентом и соответственно должен быть гарантом исполнения Конституции, сам подает негативный пример и призывает государственные органы к ограничению прав и свобод граждан», — заявил Губаревич БелаПАН.

Он считает беспрецедентным недопуск граждан на родину, один из самых известных случаев которого — запрет на въезд в страну главе католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича. «Подобная ситуация невозможна в правовом государстве, поэтому я призываю прокуратуру провести проверку и возбудить уголовное дело», — сказал политик.
 
 
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Согласно Конституции и белорусским законам ограничения на въезд в страну для граждан Беларуси установлены быть просто не могут.
 
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