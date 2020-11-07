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В космос запущен первый в мире тестовый 6G-спутник

07.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первыми оказались китайские учёные: сотрудники Китайского университета электронных наук и технологий создали спутник связи нового поколения.

Утром 6 ноября с космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-6» (она же Long March 6), которая успешно доставила на заданную орбиту 13 спутников. Среди них — первый в мире 6G-спутник University of Electronic Science and Technology Satellite. Устройство разработал Китайским университетом электронных наук и технологий при содействии и поддержке компаний Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology и Beijing Weinaxingkong Technology.

Спутник весит 70 кг и обеспечивает высокую скорость передачи данных в терагерцовом диапазоне. Устройство будут использовать для дистанционного зондирования Земли, чтобы получать данные для разных сфер: строительства городов, мониторинга стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и других.
 
 
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Первыми оказались китайские учёные: сотрудники Китайского университета электронных наук и технологий создали спутник связи нового поколения.
 
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