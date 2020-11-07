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У саудовской принцессы в Париже похитили сумочки и драгоценности на 1,5 млн евро

07.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отдел по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа расследует кражу сумок Hermès, меха Шанель и ювелирных изделий стоимостью до 1,5 миллиона евро, похищенных из квартиры, принадлежащей саудовской принцессе.



Oб этом сообщает RFI.

Тот факт, что произошло ограбление, было установлено, когда саудовская принцесса вернулась в свою квартиру в Париже в четверг утром, будучи отсутствующей там со средины августа.

Воры похитили около 30 сумок Hermès стоимостью 50 000 евро, ценные ювелирные изделия, в частности часы Cartier стоимостью 8000 евро и меховые шубы.

Как отмечается, воры попали в квартиру на проспекте Жоржа V, недалеко от Елисейских полей, не взламывая входные двери.

По словам следователей, на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев.

Полиция пока ожидает случая осуществить допрос 47-летней принцессы, которую после обнаружения преступления госпитализировали в шоковом состоянии.
 
 
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Отдел по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа расследует кражу сумок Hermès, меха Шанель и ювелирных изделий стоимостью до 1,5 миллиона евро,...
 
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