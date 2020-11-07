Что происходит с организмом, когда вы едите облепиху?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Облепиха – один из самых популярных продуктов на кухне: из нее готовят полезные и вкусные отвары и морсы, мармелад, варенье и многое другое. Используют ягоду и в косметологии: облепиха – компонент многих кремов и масок для лица, а также других косметических средств.

Так что же происходит с организмом, когда вы едите облепиху в свежем или готовом виде – читайте в справке Sputnik.

Облепиха со знаком плюс

Облепиха богата витаминами и микроэлементами и является одной из ягод, сохраняющих витамин С даже при термической обработке.

Благодаря витаминам А и Е облепиха лечит воспаления, способствует заживлению глубоких ран и порезов. Пара чайных ложек облепихового масла восполняет потребность организма в витамине Е и каротиноидах.

Присутствуют в ягоде и витамины группы В, а также К и Р. Свой кислый привкус облепиха приобрела благодаря обилию всевозможных кислот в составе: лимонной, яблочной и других. Вот почему ягода запускает процесс пищеварения и стимулирует секрецию желудочного сока.

Главное полезное свойство облепихи – укрепление и стимуляция иммунитета. Это происходит с помощью огромной концентрации витамина С и фитонцидов, которые также положительно сказываются на иммунитете.

Интересно, что плоды облепихи (и даже кора дерева) содержат "гормон счастья" – серотонин, поддерживающий нервную систему и улучшающий настроение. Так что вместо плитки шоколада лучше съесть горсть ярких ягод облепихи.

Облепиха со знаком минус

Облепиха может быть слабительным, так что не стоит налегать на ягоды, если вы склонны к отравлениям и расстройствам стула. Если же это не про вас, можно съесть не более 50 граммов ягод за раз. Облепиху также не рекомендуют при индивидуальной непереносимости и аллергиях.

Читайте также: