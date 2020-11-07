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Лукашенко прилетел на АЭС в Островце

07.11.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посещает Белорусскую атомную электростанцию, сообщает БЕЛТА. 

Сообщается, что Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

К тому же ожидается, что он будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.

(будет дополнено)

Лукашенко прилетел на АЭС в Островце

 
 
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Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посещает Белорусскую атомную электростанцию, сообщает БЕЛТА. Читать далее…
 
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