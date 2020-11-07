Лукашенко прилетел на АЭС в Островце

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посещает Белорусскую атомную электростанцию, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

К тому же ожидается, что он будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.

(будет дополнено)



