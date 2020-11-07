Максимальное напряжение и протесты на улицах. Что происходит с подсчетом голосов в США? (обновлено)

Источник материала: Onliner

Кажется, эти выборы в США заставили понервничать даже белорусов. Если в предыдущие разы результаты голосования были известны уже на следующее утро, в этот раз все оказалось более непредсказуемо. Подсчет голосов все еще продолжается, кандидаты отстают друг от друга на доли процентов, а напряжение между сторонниками накаляется. Отвечаем на главный вопрос поствыборной кампании в США: «Почему так долго?» — и рассказываем, что там сейчас происходит.

Коротко. Какой расклад сил?

За минувшие сутки шансы Джо Байдена на избрание президентом США несколько выросли: он продолжает лидировать в нескольких важных штатах. Пока ситуация выглядит так. По информации NY Times, за Байдена уже отдано 253 голоса. Чтобы стать победителем, ему нужно набрать 270.





За Байдена уже проголосовало больше избирателей, чем за любого другого президента США: около 71,6 млн человек. Это объясняется тем, что за последние 120 лет явка на выборах была рекордной.

Но выборы в США без интриги не выборы. И потому говорить о проигрыше Дональда Трампа еще рано. Окончательные итоги станут известны после подсчета голосов в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне и Неваде.

Что это за штаты и почему от них все зависит?

Разрыв между Трампом и Байденом в последние часы серьезно сократился в колеблющихся штатах — Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Напомним, колеблющимися штатами называют те, где избиратели той и другой партии примерно равны по численности. Победить здесь может кандидат от любой партии.

Остановимся на Аризоне. Вообще, этот штат считается традиционно республиканским — в последний раз президент-демократ выигрывал там в 1996 году. Именно в Аризоне в ближайшее время могут появиться долгожданные результаты. В данный момент там с небольшим преимуществом лидирует Байден, но разрыв между ним и Трампом невелик.

В Неваде все не менее спокойно, и здесь подсчитаны далеко не все бюллетени. Но эксперты считают, что победа Байдена там вполне предсказуема.

Результатов ждут и из Пенсильвании и Джорджии, где пока лидирует Трамп. В этих штатах считают бюллетени, присланные по почте. В основном их отправляют из районов, которые поддерживают демократов.





Так у кого больше шансов победить?

Эксперты считают, что у Трампа остается все меньше шансов на победу, хотя и она не невозможна. Он лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. Если Трамп удержит эти штаты, в сумме они могут дать ему 51 голос. Только для победы этого недостаточно, так что на первый план выходит штат Аризона.

Что касается Байдена, для победы ему нужно удержать лидерство во всех колеблющихся штатах, где он пока опережает Трампа.

Почему подсчет идет так долго и сложно?

Вся проблема в почтовых бюллетенях.

В разных штатах действуют разные правила, как и когда подсчитывать почтовые бюллетени. Естественно, это означает, что результаты голосования в некоторых из них будут поступать с задержками. Например, в штатах Флорида и Аризона обработка бюллетеней начинается за несколько недель до 3 ноября. А вот в Висконсине и Пенсильвании голоса начинают считать одновременно, сразу после выборов. Понятно, это занимает больше времени.

К тому же в разных штатах отличаются крайние сроки приема бюллетеней по почте. Кто-то из них подсчитывает только те бюллетени, которые были получены по почте не позднее 3 ноября, а кто-то засчитывает и опоздавшие бюллетени.

Кроме того, Трамп решительно настроен оспаривать в суде результаты выборов Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине, что усложняет быстрый исход голосования.





На улицах уже начинаются протесты?

Да. Например, в Орегоне, Миннеаполисе и Аризоне были беспорядки. В Портленде противники Трампа начали громить витрины в центре города. В то же время в некоторых городах акции носили мирный характер. Такие, например, прошли в Филадельфии и Нью-Йорке.

А еще известно, что по всей стране в течение этой недели запланировано около 100 митингов различных политических сил.

Что слышно вечером пятницы?

Итак, штаб Трампа заявил о большом количестве нарушений в Пенсильвании и настаивает на том, что в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно. В штабе заявили, что открыли горячую линию для сообщений о мошенничестве на выборах.

А еще в штабе уверены, что действующий президент будет переизбран.

А вот генпрокурор Невады, в свою очередь, заявил, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах в этом ключевом штате.

В общем, продолжаем следить за ситуацией и делать ставки. Всю дополнительную информацию мы будем размещать здесь.

Утро 7 ноября. Есть подвижки?

Подсчеты продолжаются, а штабы кандидатов выступают с заявлениями.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с кратким обращением к американцам после того, как стало известно, что он лидирует в ключевых штатах, где продолжается подсчет голосов.

— Мы не будем пока объявлять о победе, но цифры четко нам говорят об этом. Мы выигрываем выборы. Просто посмотрите, что изменилось со вчерашнего дня. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Пенсильвании — мы выигрываем там. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде — на самом деле в Неваде наш отрыв увеличился вдвое, — сказал Байден.

Он заявил, что рассчитывает завоевать 300 голосов выборщиков при необходимых для победы 270 голосах и выиграть выборы с явным большинством голосов. Байден также добавил, что не допустит пересчета голосов, на котором настаивает Трамп.

При этом республиканцы требуют от Верховного суда отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов.

А вот в Неваде при этом ожидают, что подсчет почтового голосования завершится к воскресенью.

(будет дополнено)

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