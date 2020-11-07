Эрдоган сменил главу ЦБ Турции на фоне рекордного падения курса лиры

Источник материала: АФН

Президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения курса национальной валюты.

Соответствующий указ опубликован в субботу в официальном правительственном вестнике «Ресми газете», передает ТАСС.

«Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с законодательством <...> освобождается от занимаемой должности», - указано в сообщении. Как отмечается в документе, «с настоящего момента на должность главы Центробанка назначен Наджи Агбал», занимавший ранее пост главы стратегического и бюджетного управления администрации президента страны, а также министра финансов Турции (в 2015-2018 гг.).

Курс турецкой валюты во вторник обновил рекордный минимум, упав до 8,49 лиры за доллар, пройдя предыдущий минимум (8,34 лиры за доллар), который был зафиксирован 30 октября.

Ранее агентство Блумберг связало обесценивание национальной валюты Турции с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Турецкую сторону связывают тесные отношения с Азербайджаном, Эрдоган неоднократно заявлял о поддержке Баку.