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США усилят помощь покинувшим Беларусь оппозиционерам

07.11.2020 10:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты с помощью различных программ усилят оказание помощи с переселением покинувшим Беларусь оппозиционерам.

Об этом сообщил в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на телефонном брифинге.

"Что касается того, как мы поддерживаем белорусов, которые вынуждены бежать из страны, существует ряд механизмов и организаций, которые помогают людям, покинувшим страны, стремящиеся необоснованно посадить их в тюрьму. Я не буду вдаваться в подробности, это самые разные организации, но у США есть хорошо зарекомендовавшие себя способы поддержки активистов, которые вынуждены покинуть свои страны. Мы активизируем эти усилия и программы, чтобы помочь им переселиться и приступить к работе", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Вашингтон "продолжает призывать к диалогу между белорусами". "С самого начала это было нашей политикой. В конечном счете, пока мы все обеспокоены тем, что происходит в Беларуси, судьбу Беларуси должны определять белорусы, а не другие стороны", - подчеркнул Кент.

 
 
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Соединенные Штаты с помощью различных программ усилят оказание помощи с переселением покинувшим Беларусь оппозиционерам.
 
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