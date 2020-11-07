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Не верю! Фейки о медицинских масках

07.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Фейки о медицинских масках

Какова доля правды в заявлениях о вреде масок? Когда маска совершенно не нужна, а когда без нее не обойтись? Выясняем вместе с заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И. М. Сеченова, академиком РАН Виталием Зверевым.

01:03 ― "в Германии ученые сказали, что заболевает больший процент тех, кто носит маски": правда ли это?

05:15 ― фейк про "13-ти летнюю школьницу, которая умерла из-за того, что была вынуждена ехать в автобусе в маске";

06:10 ― правда ли, что на маске развиваются вирусы и бактерии;

07:45 ― "под маской собирается просто лютое количество углекислого газа": так ли это;

09:15 ― "воздух, выдыхаемый из легких, вообще непригоден для повторного вдыхания"?

14:10 ― "раздают бесплатные маски, пропитанные химикатом": верить ли таким сообщениям.

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На фоне обязательного масочного режима в РФ возникают споры: правда, что заболевает большой процент носящих маски? Действительно ли в маске развиваются бактерии и...
 
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