«Не крутить, а нажимать». Cвежие ляпы и шедевры строителей на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Каждый раз наши читатели присылают просто удивительные фото- и видеоистории. В этот раз нас поразили строители, которые «добыли» песок из детской песочницы, чтобы починить тротуар, сантехники со своими «ноу-хау» и, конечно, плиточники-абстракционисты. Подробности — в нашей еженедельной подборке на « Доске позора ».

Любань, улица Первомайская. Возле магазина «Евроопт» проводились земляные работы. Рабочие так увлеклись своим делом, что не заметили, как засыпали глиной новую скамейку.









Минск, переулок Бехтерева, 12. Над писсуаром стоит кран, который по виду предназначен для того, чтобы его крутить. Не спрашивайте почему, но его нужно не крутить, а нажимать.



Фото предоставлено читателем

А здесь все понятно: чинили подручными материалами.



Фото предоставлено читателем

Бобруйск, капремонт дворовой территории улиц Ванцетти, 16, и Парковой, 68. Жителям двора радоваться бы, а они вот фото присылают с комментариями: «Бордюры не заменили, асфальт уложили в лужи. Где соблюдение технологии? Пока так будут проводиться работы, порядка у нас в стране не будет!». И в самом деле, капремонт не стоит воспринимать как одолжение, его нужно делать качественно.









Червень, улица Шевченко, рядом с домом № 37. Смотрите, какой материал привезли, чтобы засыпать грязь (читатель называет это болото между домами дорогой).









В одном минском подъезде заменили батарею в тамбуре, но разве так должно выглядеть подключение радиатора?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Червякова, 61. Куда ведут эти ступеньки?



Фото предоставлено читателем

Гродно, школа № 18. Рядом с футбольными воротами появился глубокий провал. Если присмотреться, то в яме видны канализационные короба. Ограждения нет, на поле играют дети.



Фото предоставлено читателем

Возле станции метро «Юбилейная площадь» на велодорожке появилась тумба-клумба. Неужели так проектом предусмотрено?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Панченко, 46. Здесь решили ремонт тротуара возле подъезда сделать. Строителям песка то ли не подвезли, то ли его не хватило, но выход нашелся: песок они «добыли» из детской песочницы. Происходящее сняли на видео:

Минск, в районе улиц Некрасова и Гало. Здесь люди жалуются: проблемы с безбарьерной средой. Приходится тщательно продумывать маршрут, чтобы погулять с коляской.











Случай на стройке: рабочие так соединили стропила крыши. Как думаете, так сойдет или нужно переделывать?









Перфекционисты уйдут из этого магазина в слезах, а кто-то скажет, что это абстракционизм в чистом виде!



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .