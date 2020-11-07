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Панарин женился на дочери Знарка

07.11.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» Артемий Панарин расписался с Алисой Знарок. Об этом невеста хоккеиста сообщила в Instagram, передает РБК.


Фото из инстаграма Алисы Знарок

«Когда свадьба?» — спросили у Знарок в stories.

В ответ Знарок сообщила, что они уже зарегистрировали брак. «Мы уже расписались, — написала она. — Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей».

На вопрос о том, поменяла ли она фамилию после регистрации брака, девушка ответила: «Пока еще нет, но буду менять скоро».

28-летний россиянин сделал предложение дочери главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка в мае. Отношения у пары начались весной 2016 года.

Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с Пастрняком (48+47).

Нападающий был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов. Обе награды достались лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Драйзайтлю, набравшему 110 (43+67) очков. По итогам сезона Панарин вошел в символическую сборную.

Алиса Знарок, дочь Олега Знарка — бывшего тренера ряда клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России. Под его руководством московское «Динамо» дважды подряд завоевало Кубок Гагарина, СКА — один раз. Панарин играл под руководством Знарка в сборной России в 2015—2017 гг., завоевав две бронзы и серебро чемпионата мира.

 
 
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Панарин играл под руководством Олега Знарка в сборной России, завоевав две бронзы и серебро чемпионата мира.
 
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