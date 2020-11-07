Подробный обзор AMD Ryzen 7 5800X

Источник материала: Onliner С момента презентации новой линейки процессоров Ryzen 5000 семейства Vermeer прошел без малого месяц, и с 5 ноября она полноценно поступила в продажу по всему миру. Крупные поставщики компьютерных комплектующих в Беларуси получили продукцию AMD заранее, поэтому старт продаж страждущие белорусы смогут не только наблюдать в качестве зрителей, как это было с новой линейкой видеокарт Ampere от NVIDIA в сентябре, но и сами приобрести процессоры уже прямо сейчас. Стоит ли бежать в каталог и оформлять заказ, редакция Onliner попробует разобраться при участии пользователей форума Дмитрия (xyligano) и Александра (nucl3arlion).

Компания AMD позиционирует свое новое детище как ультимативное решение для всех задач сразу — это означает безупречную производительность процессоров в рабочих приложениях и одновременно отличные показатели в играх. По убеждению самой AMD, настолько отличные, что ZEN 3 получает звание лучшего процессора для игр. Вот только такие громкие заявления, если отнестись к презентации внимательно, касаются именно старших моделей Ryzen 9 5900X и 5950X. К этой важной оговорке мы еще вернемся.





Такая вера в собственный продукт позволила производителю поднять рекомендуемые цены сразу на все процессоры линейки на $50 относительно предыдущего поколения Matisse микроархитектуры ZEN 2.

В настоящий момент семейство Vermeer выведено на рынок всего четырьмя моделями Ryzen 5000:





И если цены двух старших процессоров Ryzen 9 особого недовольства не вызывают (процессоры получили настолько выдающиеся характеристики, что, по сути, вовсе не имеют конкуренции на рынке), то цены на 6- и 8-ядерные «камни» спровоцировали множество горячих споров. Предыдущее поколение Matisse пока рынок не покинуло, и значительной части пользователей ПК такой производительности более чем достаточно, но самое главное — процессоры Intel теперь дешевле актуальных схожих решений от AMD. Что же там внутри и оправданны ли громкие заявления и повышенная стоимость?

Процессоры ZEN 3 семейства Vermeer все так же базируются на чиплетной компоновке. Три чиплета (2xCCD+IOD) для старших моделей Ryzen 9 и два чиплета (CCD+IOD) для Ryzen 7/Ryzen 5.





То есть если кому-то придет в голову снять теплораспределительную крышку процессора Ryzen 5000, то он увидит, что общий дизайн не претерпел изменений. Однако внутреннее устройство чиплета изменилось кардинально. Напоминаем, что базовым «юнитом» для процессоров ZEN 2 являлся CCX (Core Compute complex), состоящий из четырех ядер с собственным кешем L3 размером 16 МБ. Два таких CCX формировали CCD (Core Chiplet Dies) с объемом кеш-памяти 32 МБ, который тем не менее не являлся общим. В случае необходимости доступа к смежному L3 соседнего CCX требовалось обращение по шине IF (Infinity Fabric). Причем не напрямую в соседний кластер, а сначала в кристалл ввода-вывода IOD (Input-Output Die), откуда запрос поступал в соседний CCX, возвращался в IOD и уже после в отправивший запрос CCХ.

Не требуется инженерного образования, чтобы понять, какими проблемами обладала такая внутренняя архитектура. Ключевой особенностью ZEN 3 является как раз решение этой «логистической» задачи. Нашлось оно достаточно просто: нарастили CCX до 8 ядер с общим кешем L3 размером 32 МБ, и если раньше внутренняя структура описывалась как CCD = 2 × CCX, то теперь CCD = ССX. Для описания всего этого Роберту Хэллоку, директору AMD по техническому маркетингу, пришлось на официальном YouTube-канале AMD вооружиться маркером и все наглядно пояснить. Так что если схема выше вам кажется сложной и непонятной, то, возможно, так будет нагляднее.





Все это «сращивание» серьезно улучшает и задержку обращения к кешу, и в целом взаимодействие между ядрами внутри одного чиплета. Для поколения ZEN 2 в сети нашлись замеры внутренних задержек.





Как можно видеть на таблицах, в AMD осознают проблемы и по крайней мере с микроархитектуры ZEN+ последовательно улучшают внутренние задержки. Но насколько хорошо удалось это сделать в ZEN 3? Для этого на Github нашлась соответствующая утилита. Правда, работает она только под Linux. Для проведения замеров выбор пал на Pop!_OS: делаем загрузочную флешку при помощи Etcher, перезагружаемся, пренебрегаем установкой, в деморежиме открываем консоль и поочередно вводим команды:

sudo apt-get install libboost-all-dev

git clone https://github.com/ajakubek/core-latency.git

cd core-latency

make test

Результаты замеров выдаются прямо в консоль. Остается сохранить их в текстовый файл и обработать полученные значения. Примите к сведению, что получаемые замеры демонстрируют полное время прохождения сигнала запроса, потому каждое значение следует разделить на два. Нами снимались замеры с уже настроенной системы.





И это впечатляющий результат работы над внутренним устройством. Непосредственно данная таблица и отражает в себе главную особенность ZEN 3. Но снижение задержек — не единственный плюс от увеличения CCX: это также разгружает IOD и IF, что положительно сказывается на производительности.

Техпроцесс для CCD остался неизменным, и это 7 нм на мощностях TSMC. Однако AMD сохраняет конфиденциальность насчет особенностей литографии и не публикует данные. Но есть достаточно веские основания утверждать, то 7 нм+ EUV (литография в глубоком ультрафиолете) не применяется.

Непосредственно сам кристалл ввода-вывода (IOD) изменений не претерпел, как заявляется, и построен он все еще на технологии 12 нм GlobalFoundries. Пока нигде не публиковались фотографии непосредственно IOD микроархитектуры ZEN 3, но у ZEN 2 точно такой же и выглядел он следующим образом:





Из ключевого стоит отметить двухканальный контроллер памяти с поддержкой памяти DDR4 до 3200 МТ/S (Mega Transfers per Second) — это официальная базовая частота — и поддержку 20 линий PCIE 4.0

Следующим важным преимуществом ZEN 3 заявлен рост IPC (Instructions Per Cycle) на 19%.





Здесь следует уделять пристальное внимание мелкому шрифту и сноскам. Значение роста IPC на 19% было получено из средних результатов в 25 рабочих задачах и измерялось на двух восьмиядерных процессорах (предположительно, 3800XT и 5800X), которые работали на фиксированной частоте в 4000 MHz. Повышение производительности в однопоточных и многопоточных задачах стало результатом переработки блока front-end с особым акцентом на no-bubble, что позволяет утверждать о решении (или глубоком улучшении) проблем пустых тактов за счет изменений, внесенных в предсказатель ветвлений, подсистему кеширования и некоторые другие:





повышенная энергоэффективность. AMD пытается удержать процессоры в рамках ограничения в 142 Вт для сокета AM4. Хотя уже 8-ядерные ZEN 2 с легкостью превышали, пусть и некритично, такое потребление;

повышенные пиковые частоты турбобуста;

снизившаяся базовая частота всех моделей компенсирована ростом IPC;

отсутствие процессорного кулера в комплектации к процессорам серий Ryzen 7 и Ryzen 9;

полная совместимость с сокетом АМ4 актуальных материнских плат на чипсетах B550/X570;

уязвимости Spectre 2 (Branch Target Injection) и Spectre 4 (Speculative Store Bypass) устранены аппаратно;

улучшены или решены некоторые другие вопросы безопасности и защиты.





Тестовые конфигурации:





Процессор: AMD Ryzen 7 5800X

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B550-E Gaming

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB GDDR6X

Оперативная память: G.Skill Trident Z 2x8GB DDR4 F4-3600C15D-16GTZ

Система охлаждения: Arctic Liquid Freezer II 280

SSD: A-Data GAMMIX S11 Pro 512GB и Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1

Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200W SF-1200F14MP

Операционная система: Windows 10, версия 20H2 (сборка 19042.610)

Версия BIOS: 1202

Версия драйвера чипсета: 2.10.13.408

Версия графического драйвера: 456.71 WHQL

Схема питания: высокая производительность

Процессор: Intel Core i9-9900K

Материнская плата: ASUS ROG Maximus VIII Hero Alpha

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB GDDR6X

Оперативная память: G.Skill Trident Z 2x8GB DDR4 F4-3600C15D-16GTZ

Система охлаждения: Arctic Liquid Freezer II 280

SSD: A-Data GAMMIX S11 Pro 512GB и Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1

Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200W SF-1200F14MP

Операционная система: Windows 10, версия 20H2 (сборка 19042.610)

Версия BIOS: 3801 (модбиос, CoffeeTime 0.92)

Версия драйвера чипсета: ME 11.7.0.1229

Версия графического драйвера: 456.71 WHQL

Схема питания: высокая производительность

Первым делом уделим внимание «утечке» слайда AMD, который чуть менее месяца назад засветился на wccftech. Это часть рассылки под NDA с ограничением по распространению до официального старта продаж, и кто-то от страха обрезал слайду лишнего, но другого у нас для вас нет.





Делается явный акцент на том, что для Ryzen 5000 лучшим выбором будет память с частотой 4000MHz. Такой акцент вселял надежды на улучшение работы контроллера памяти в сравнении с Ryzen 3000, а стало быть, и повышение частоты шины Infinity Fabric с предельных 1900 MHz до 2000 MHz. В совокупности такой рост имел бы заметное влияние на производительность во всех типах задач. К сожалению, подтвердить подобное «обещание» не удалось. По крайней мере, на нашем экземпляре процессора Ryzen 7 5800x, несмотря на использование комплекта памяти с отборными чипами и попытку устанавливать напряжения шины выше рекомендуемых значений, выходить за пределы 1900 MHz на IF система не захотела.

И когда весь материал был уже готов, а статья версталась для публикации, некоторые платы стали получать бета-BIOS с поддержкой частоты IF 2000Mhz. А отдельные сообщения свидетельствуют о теоретической возможности достигать даже частоты в 2100 MHz. В целом такое обновления принесет дополнительно до 5—10% производительности во всех задачах.







Для нашей системы предельной «условно стабильной» настройкой стала фиксация всех ядер на отметке в 4700 MHz при частоте памяти 3800 MHz и настройке таймингов 14-14-14-14-32-48-CR1 с полной коррекцией всех остальных параметров BIOS, в том числе полным снятием лимитов. Почему же «условно стабильной»? Потому как система могла проходить тесты в любых рабочих приложениях и играх, но экстремальные стресс-тесты вроде LinX или Prime95 оказались недоступны, не в последнюю очередь по причине нехватки системы охлаждения. В Cinebench R20 результат процессора в многопотоке в такой настройке превышает 6300 баллов и откровенно впечатляет. Как и тот факт, что система вообще позволяет работать всем ядрам на заявленных максимальных частотах, что для ZEN 2 было практически недостижимо. Однако попытка превысить 4700 MHz ни к чему не привела — даже просто стартовать на частотах выше система отказывалась при любом разумном напряжении.

Что касается настройки оперативной памяти, то совокупность частоты процессорных ядер и достигнутые улучшения по межъядерным задержкам позволяют снять стабильные показатели latency в 52,7 нс даже на частоте ядер 4.6 GHz. При идентичных рекордных настройках «полноценные» Ryzen 3000 семейства Matisse демонстрировали задержку выше почти на 10 нс.





Теперь же, когда для ZEN 3 становятся доступны частоты памяти по крайней мере в 4000 MHz, можно смело утверждать, что хорошо отстроенные системы смогут продемонстрировать latency менее 50 нс, и это невероятный результат для процессоров AMD поколения ZEN.

Но это все околопредельные показатели, и они бесконечно далеки от рядового пользователя ПК. Для сравнительного тестирования была взята абсолютно стабильная система с настройками, которые с высокой вероятностью будут доступны большинству пользователей новых Ryzen 5000. При фиксации всех ядер процессора Ryzen 7 5800x на частоте 4,6 Ghz удалось пройти Linx на напряжении 1,2875 V и LLC4 при максимальном потреблении всего в 166 Вт, что лишь на 17 Вт превышает потребление Ryzen 3700X в аналогичном тесте. Однако температуры отличаются в худшую сторону. В случае с 5800х это критичные 100 градусов под весьма удачным серийным водяным охлаждением. Попытка замены водяного охлаждения на воздушный двухсекционный кулер Scythe Fuma 2 привела к проигрышу в 9 градусов «серийной воде» в тесте Aida64 FPU. Прохождение LinX для нашей настройки стало абсолютно невозможным на воздухе. Можно дать однозначную рекомендацию потенциальным владельцам старших процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 семейства Vermeer отдавать предпочтение водяным системам охлаждения. Причина проста — скорость снятия энергии с теплораспределительной крышки у башенных кулеров недостаточная для чиплетной организации Ryzen при достижении столь высоких частот. Причем гнаться за размером радиатора ни к чему: нагрев небольшой и справится даже серийная AIO на 240 мм. Ключевая причина рекомендации «воды» кроется именно в водоблоке. Важность хорошего охлаждения можно будет увидеть в реальных приложениях.









Настройка памяти для тестовой конфигурации на частоте 3800 MHz с таймингами 16-16-16-16-36-54-CR1 позволила добиться задержки в 54,3 нс. Это очень приятный результат для весьма расслабленных таймингов и все на те же 10 нс лучше, чем был на схожих таймингах для семейства Matisse. Владельцы комплектов памяти на базе чипов Micron Rev.E могут рассчитывать на диапазон в 55—56 нс. Однако в настоящий момент полноценная настройка памяти для рядового пользователя несколько затруднена. Ни один софт для мониторинга таймингов памяти, напряжений и сопротивлений не функционирует. И если отсутствие поддержки со стороны официальной утилиты Ryzen Master в общем-то ожидаемо, то вот «кастомный» софт от энтузиастов обычно успевал к релизу, но не в этом случае. Однако ни вторичные тайминги, ни сопротивления, ни иные параметры, касающиеся ручной настройки памяти, не имеют значимых отличий от ZEN 2. Все те же принципы, все те же значения. Разве что придется поиграться с procODT, DATA Bus и CAD Bus в зависимости от режима GDM и ранговости комплекта памяти.

К слову, отсутствует не только вменяемый мониторинг, но и планы питания от AMD. Поначалу это вызвало мысли о некорректной установке чипсетного драйвера, но, как оказалось «не баг, а фича», причем как для Win10 2004, так и для свежей 20H2. Что изменилось? А ничего! По ощущениям процессор даже стал адекватнее себя вести, пользуясь планом питания Win10.

Чтобы убедиться, оценим и поведение системы в практически автоматической настройке BIOS — ограничились лишь активацией XMP-профиля оперативной памяти и ручной установкой FCLK на соответствующую памяти частоту в 1800 MHz. Для полностью дефолтной системы после активации XMP-профиля первичные тайминги составили 3600 MHz 16-15-15-15-35. Иные тайминги в соответствующем разделе BIOS не подхватываются, а выставляются автоматически. Память несет в себе XMP с таймингом tCL = 15, а фактически матплата применила реальное значение тайминга tCL = 16. Тем не менее показатель задержки нельзя назвать плохим — всего 57,4 нс.

Система на базе процессора Intel тестировалась в усредненной для большинства пользователей настройке, а именно с фиксацией всех ядер на отметке в 5000 MHz. Тут следует сделать небольшую оговорку — применение материнской платы чипсета Z170 с модифицированным BIOS внесло некоторые ограничения по разгону памяти. Так, превысить частоту в 3600 MHz не удалось несмотря на отборный комплект памяти — особенность модбиоса и оснащения ранних плат для поколения Skylake. Но эту досадную оплошность, насколько возможно, исправили хорошо ужатые тайминги памяти. Финальный результат с показателем в чуть более 36 нс слабо отличим от возможностей системы на базе топовых материнских плат чипсета Z390.

Cinebench R20

Однако это не спасает Intel Core i9-9900K от какого-то просто издевательского отставания от ZEN 3 в Cinebench R20 как в многопоточной, так и в однопоточной нагрузке.









Интересно, что стоковый 5800x заметно обходит настроенный в однопоточном тесте.









Причина кроется в реализации работы турбобуста. При нагрузке на одно ядро система повышает частоту на это ядро аж до 4840 MHz, выходя за рамки заявленных спецификаций. При этом напряжение легко превышает 1,4 V, однако в основном колеблется в условно приемлемом диапазоне 1,33—1,36 V. В многопоточной нагрузке «автоматика» материнской платы держит частоту в 4,5—4,6 GHz по всем ядрам.





Geekbench 5

Комплексный бенчмарк c разнообразными типами нагрузки полностью подтверждает соотношение в производительности систем.









Ryzen 7 5800X уверенно обходит своего оппонента от Intel в обоих типах нагрузки. Auto+XMP снова выигрывает в однопоточной, но уступает по баллам за многопоток.









CPU-Z

Абсолютно идентичная ситуация и в бенчмарке CPU-Z.









Заметное превосходство ZEN 3 над Intel Core i9-9900K. Auto+XMP пробивает 660 баллов в сингл и практически не отстает в мульти.









Blender Benchmark 2.83

Один из наиболее важных и показательных для практической работы бенчмарков. Тестовые сцены для рендеринга.











Восьмиядерный ZEN 3 где-то с большей, где-то с чуть меньшей разницей во времени исполнения тестовых сцен уверенно обходит 9900K.

























Здесь мы немного уделим внимание вопросу охлаждения. Стоит лишь обратиться к мониторингу из HWiNFO 64, как становится понятно, что в ходе тестирования каждое из ядер в какой-то момент времени достигало предельной частоты в 4841 MHz. Поведение же показателей виртуальных ядер с оглядкой на результат в Auto+XMP позволяет делать вывод о том, что в ходе тестирования система сама удерживала частоту по всем ядрам, достаточно близкую к 4600 MHz. Все это становится возможным, только когда температурный режим не вмешивается в работу буста. В текущих BIOS под ZEN 3 имеется достаточный набор настроек для максимизации результата от работы PBO. Но все это не будет иметь никакого практического смысла, если ограничителем выступят показатели температурных датчиков. Наверняка в других обзорах, особенно старших процессоров, вы увидите, как система неспособна удерживать высокие частоты по всем ядрам самостоятельно. Одной из причин такого сброса частот является именно недостаточное охлаждение.

Blender. Сцена The Junk Shop

Уже не бенчмарк, а реальная программа. Тестовая сцена из свободной библиотеки.













Распределение участников непосредственно при прогоне тестовой сцены в самом приложении Blender словно на пьедестале. Лидер без изменений.

V-ray benchmark

Ещё один бенчмарк рендеринга, который достаточно близок к практической работе.













Соотношение участников уже становится привычным. Auto+XMP ввиду малой длительности тестового прогона и хорошего распределения нагрузки самостоятельно держит высокие частоты, в чем нас убеждает и мониторинг HWiNFO 64.





Corona Benchmark

Данный бенчмарк крайне чувствителен к взаимодействию ядер с кешем и оперативной памятью. Что примечательно, Ryzen 7 5800X не просто обходит наш экземпляр 9900K, но идет вровень с абсолютно лучшим результатом из базы данных бенчмарка. А ведь для рекордных показателей у процессора AMD есть еще запас для разгона.















HWBOT x265

Эталонный тест обработки видео. Позволяет оценить, насколько быстро процессор способен перекодировать видеоклип H.264 в формат H.265/HEVC.























WinRAR

Тест быстродействия, который запускает имитацию создания большого архива. Ключевое влияние на результат оказывают производительность процессора и оперативной памяти. Настройки таймингов памяти и частота могут сильно менять общую картину.









Превосходство Ryzen 7 5800X в тесте колоссальное — рост скорости достигает 1,75 раза в сравнении с Intel Core i9-9900K.





7zip

Тестирование во встроенном бенчмарке происходит путем сравнения скорости сжатия файлов.









Разница в 7zip несколько скромнее, чем в WinRAR: Ryzen 7 5800X «всего» на 30% превосходит восьмиядерный процессор от Intel.





Сведeнные в одну общую таблицу результаты наглядно демонстрируют соотношение сил. Ryzen 7 5800X однозначно и безоговорочно является лучшим восьмиядерным процессором для рабочих приложений, причем заслуживает это звание даже в практически дефолтной настройке.





В завершение раздела оценим общую производительность в двух комплексных бенчмарках.

PCMark 10 Extended







Среди полученных баллов в разнообразных тестовых пакетах есть на что обратить внимание. При общем паритете в итоговой оценке небольшое преимущество имеет Intel Core i9-9900K в разделах «оценка запуска приложений», «оценка редактирования электронных таблиц» и «оценка редактирования фотографий».

Passmark PerformanceTest

Более чем двукратное превосходство Ryzen 7 5800X в шифровании — единственный новый, но никак не неожиданный результат. В остальном все как в проведенных выше тестах. И лишь в два раза более высокий показатель теста Memory latency напоминает о том, что компании AMD еще есть над чем поработать.











Переходим к тестированию игровой производительности. Для того чтобы результаты были максимально повторяемыми и зависели исключительно от возможностей процессора, видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 была настроена вручную через правку кривой напряжения. Таким образом, во всех тестах карта работает на частоте 1980 MHz при напряжении 925 mV с постоянной частотой памяти GDDR6X 20800 MHz.

3DMark

Начнем с комплексного бенчмарка. Используем только тесты, в которых есть отдельные баллы производительности процессорной части.























Во всех трех тестах Fire Strike процессор Ryzen 7 5800X демонстрирует убедительное преимущество по показателю Physics Score. Результат CPU Score в обоих тестах Time Spy тем не менее практически идентичен для процессоров разных лагерей. Это очень неплохая заявка на высокую производительность в реальных играх.





Shadow of the Tomb Raider

Начнем с набившей оскомину «ларки». Пресет максимальный, сглаживание TAA.











Ryzen 7 5800X сразу и очень уверенно показывает, что AMD не шутила об игровом превосходстве. Очень неожиданная победа именно в этой игре заставила перепроверять результаты несколько раз и даже запросить показатели у других пользователей — с более агрессивными настройками 9900к при использовании RTX3080. Тем не менее все подтвердилось. Несмотря на относительно невысокую для семейства Vermeer частоту и отнюдь не рекордные настройки памяти, Ryzen 7 5800X в этой игре недосягаем. Настройка же Auto+XMP демонстрирует худший результат.









Metro Exodus

Пресет Ultra, без правок настроек.











Но уже в «Метро» игровая «магия» Ryzen буквально улетучивается. Стабильное превосходство 9900K по всем трем показателям кадровой частоты. Auto+XMP снова хуже фиксированной настройки.









Far Cry New Dawn

Максимальное качество. HD-текстуры включены.











Еще более убедительное преимущество Intel Core i9-9900K. К тому же игра отлично демонстрирует проблемы дефолтной системы с XMP-профилем — показатели кадровой частоты критически хуже фиксированной настройки. Все дело в том, что нагрузка даже в тестовой сцене неравномерная, в отличие от приложений рендера. Процессору сложно распределять задачи между постоянно меняющими свою частоту ядрами, к тому же в реальной игре более 300 Вт тепловыделения RTX3080 сильно скорректируют частоты турбобуста.









Tom Clancy's The Division 2

Используется пресет «макс», в котором отключена вертикальная синхронизация.











При запуске игры на весь экран возникает логотип AMD. Можно было бы ожидать если не разгромного превосходства Ryzen 7 5800X, то по крайней мере повторения ситуации с «ларкой». Но на практике имеем честный повторяемый паритет между процессорами «красного» и «синего» лагерей с незначительным, но стабильным преимуществом настроенного ZEN 3.



