Европейский союз ввел санкции против Лукашенко. Канада поддержала (обновлено)

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Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко. Кроме него, в санкционном списке значатся еще 14 фамилий. Информация об этом содержится в Официальном журнале Европейского союза.

В числе тех, против кого введены санкции, также значатся:

Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси;

Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;

Иван Тертель — председатель КГБ, бывший председатель КГК;

Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси;

Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;

Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз;

Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь;

Игорь Бузовский — заместитель министра информации;

Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента Беларуси;

Сергей Зубков — командир группы «Альфа» КГБ Беларуси;

Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;

Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.

В журнале также сообщается, что 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, «которые были признаны несовместимыми с международными стандартами и омраченными репрессиями против независимых кандидатов и жестоким подавлением мирных демонстрантов после этих выборов».

— Ввиду серьезности ситуации в Беларуси из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры, — говорится в тексте.

Дополнено

В координации с Европейским союзом Канада ввела дополнительные санкции еще в отношении 13 правительственных чиновников Беларуси. Список короче, потому что Канада ввела санкции в отношении Александра и Виктора Лукашенко еще раньше.

«Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси. После фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года правительство Беларуси проводит систематическую кампанию репрессий и государственного насилия против публичных протестов и деятельности оппозиционных групп. Канада по-прежнему глубоко обеспокоена постоянными, хорошо задокументированными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе нарушений свободы прессы, свободы выражения мнений и мирных собраний», — говорится в сообщении правительства Канады.