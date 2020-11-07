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Европейский союз ввел санкции против Лукашенко. Канада поддержала (обновлено)
Источник материала: Onliner
Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко. Кроме него, в санкционном списке значатся еще 14 фамилий.
В числе тех, против кого введены санкции, также значатся:
В журнале также сообщается, что 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, «которые были признаны несовместимыми с международными стандартами и омраченными репрессиями против независимых кандидатов и жестоким подавлением мирных демонстрантов после этих выборов».
— Ввиду серьезности ситуации в Беларуси из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры, — говорится в тексте.
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В координации с Европейским союзом Канада ввела дополнительные санкции еще в отношении 13 правительственных чиновников Беларуси. Список короче, потому что Канада ввела санкции в отношении Александра и Виктора Лукашенко еще раньше.
«Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси. После фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года правительство Беларуси проводит систематическую кампанию репрессий и государственного насилия против публичных протестов и деятельности оппозиционных групп. Канада по-прежнему глубоко обеспокоена постоянными, хорошо задокументированными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе нарушений свободы прессы, свободы выражения мнений и мирных собраний», — говорится в
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Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко. Кроме него, в санкционном списке значатся еще 14 фамилий. Информация об этом…Читать далее…
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