ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выборы в США: Байден наращивает отрыв от Трампа

07.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В США за пост президента борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден, пишут DW.



В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов США Джозеф Байден. 

Комментируя ситуацию с подсчетом голосов в США, глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) высказал мнение, что "люди, умеющие достойно проигрывать, важнее для функционирования демократии, чем победители". "Соединенные Штаты - это нечто большее, чем шоу с участием одного человека. Любой, кто в нынешней ситуации продолжает подливать масло в огонь, действует безответственно", - подчеркнул министр.

Поляризация в политической системе США не является новым явлением, хотя в последние годы она, безусловно, приобрела новое качество, заявил глава внешнеполитического ведомства Германии в интервью изданиям медиагруппы Funke, выразив надежду, что американские институты окажутся способны справиться с этим.

"За последние десятилетия мы, немцы, узнали от США одно: демократия нуждается в правилах, которые принимают все ее представители. Народы наших двух стран разделяют веру в демократию, в свободу и достоинство и, следовательно, в право голоса каждого человека. Государство существует для людей, а не наоборот", - резюмировал Мас добавив, что США "нужны миру как сила, (несущая. - Ред.) порядок, а не как фактор хаоса".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США за пост президента борются действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден, пишут DW.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не крутить, а нажимать». Cвежие ляпы и шедевры строителей на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика