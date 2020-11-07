Норвегия призвала власти Беларуси объявить новые президентские выборы









«Мы осуждаем нарушения прав человека, задокументированные в докладе Московского механизма, и призываем власти Беларуси следовать рекомендациям этого доклада. Они должны объявить новые выборы, прекратить насилие, пытки и аресты мирных демонстрантов, обеспечить свободу прессы и наказать виновных в злоупотреблениях», — заявила Сёрейде.





Норвегия — одна из 17 стран, инициировавших запуск Московского механизма. В его рамках профессор международного права Университета Граца (Австрия) Вольфганг Бенедек подготовил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси во время и после августовских президентских выборов.





Среди рекомендаций властям: отменить результаты выборов из-за нарушений на всех этапах процесса и организовать новые свободные выборы на основе международных стандартов, пригласив наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ; привести избирательное законодательство в соответствие с международными стандартами; немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных протестующих; немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных, удерживаемых по политическим мотивам, воздерживаться от судебных преследований и репрессий; обеспечить безопасность журналистов и создать благоприятные условия для работы СМИ; воздерживаться от вмешательства в доступ к интернету, прекратить цензуру и блокировку сайтов; обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех случаев пыток, жестокого обращения, насилия в отношении задержанных со стороны силовых структур.