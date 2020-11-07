Белорусская фристайлистка продает золотую медаль, чтобы помочь репрессированным спортсменам

В качестве лота представлена золотая медаль, которую спортсменка завоевала на зимней Универсиаде-2019 (тогда Александра выполнила один из сложнейших элементов – тройное сальто и получила за него 100,29 балла), пишут

По словам Романовской, эта награда «очень важна и дорога мне». «Эти соревнования были и останутся первыми и единственными университетскими играми в моей спортивной карьере. Сезон 2018/2019 оказался для меня самым сложным, насыщенным и успешным.





Тяжело держаться на высоком уровне от соревнований к соревнованиям, но в тот год, у меня всё получилось. Я уверена, что в этой медали осталась энергетика этих замечательных соревнований, которые мне удалось выиграть, и тех ярких эмоций, которые я испытывала на награждении, когда мне вручали золотую медаль».