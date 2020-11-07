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Белорусская фристайлистка продает золотую медаль, чтобы помочь репрессированным спортсменам

07.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская фристайлистка Александра Романовская, пострадавшая за свою позицию против насилия, выставила лот на благотворительный аукцион Tribuna.com Беларусь в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.



В качестве лота представлена золотая медаль, которую спортсменка завоевала на зимней Универсиаде-2019 (тогда Александра выполнила один из сложнейших элементов – тройное сальто и получила за него 100,29 балла), пишут naviny.media.



По словам Романовской, эта награда «очень важна и дорога мне». «Эти соревнования были и останутся первыми и единственными университетскими играми в моей спортивной карьере. Сезон 2018/2019 оказался для меня самым сложным, насыщенным и успешным.

Тяжело держаться на высоком уровне от соревнований к соревнованиям, но в тот год, у меня всё получилось. Я уверена, что в этой медали осталась энергетика этих замечательных соревнований, которые мне удалось выиграть, и тех ярких эмоций, которые я испытывала на награждении, когда мне вручали золотую медаль».
 
 
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Белорусская фристайлистка Александра Романовская, пострадавшая за свою позицию против насилия, выставила лот на благотворительный аукцион Tribuna.com Беларусь в...
 
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