На биржах всё биткойно: американские выборы спровоцировали взлет криптовалют

"Коммерсант" . На ожиданиях масштабных монетарных стимулов экономики США и, как следствие, девальвации доллара инвесторы в качестве защитных активов рассматривают не только золото, но и криптовалюты. Впрочем, вторая по популярности валюта — эфир — пока проигрывает по темпам роста биткойну на фоне негативного отношения американских властей к криптодеривативам, пишет





По данным агентства Reuters, курс биткойна в начале дня достигал отметки $15,98 тыс.— максимума с 8 января 2018 года. По сравнению с закрытием торгов в четверг курс поднимался на 4,8%, а за три дня уверенного роста — более чем на 16%. Впрочем, во второй половине дня курс откатился чуть ниже, до отметки $15,5 тыс., что все равно было на 12,5% выше, чем в начале недели. Не менее стремительно росла в цене вторая по популярности криптовалюта — эфир. В ходе торгов она достигала отметки $447, что на 6,8% превышало закрытие четверга и являлось максимумом с 3 сентября 2020 года. За три дня эфир поднимался на 15,3%. Во второй половине дня котировки стабилизировались в районе отметки $440.





Безусловно, рост последних дней эксперты связывают с ожидаемой победой демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Как отмечает гендиректор BitRiver Игорь Рунец, Демократическая партия выступает за социальные выплаты работникам, что накладывается на весенний пакет мер поддержки в размере $2 трлн и позволяет предположить, что во вторую волну COVID-19 (а некоторые медики говорят уже о третьей волне) «американское правительство поддержит своих граждан».





В условиях роста денежной массы доллара и риска девальвации в будущем, как отмечает сооснователь EXANTE Анатолий Князев, все больше инвесторов рассматривают биткойн, эмиссия которого алгоритмически ограничена менее 2% в год, как «защитный актив против девальвации доллара».

Действительно, даже в последние дни на подобных настроениях доллар ослабляет позиции на мировом валютном рынке. По данным агентства Reuters, в пятницу индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до 92,2 пункта, тем самым обновив двухмесячный минимум. На этом фоне цены на другой защитный актив — золото — закрепились в районе отметки $1950 за тройскую унцию (максимума с 21 сентября).





Дополнительную поддержку криптовалютному рынку обеспечивают и другие факторы.





Как указывают аналитики Binance Research, количество биткойнов в Grayscale Bitcoin Trust продолжает расти, достигнув 490 тыс. BTC (на $7,6 млрд), что свидетельствует об общем аппетите инвесторов к биткойнам на розничных и институциональных рынках. Фонд Grayscale Bitcoin Trust специализируется на инвестировании в биткойн, он дает возможность инвесторам получить доступ к виртуальной валюте, используя привычные финансовые инструменты.









Частные инвесторы подстраховались от нового президента США

Дополнительный спрос на криптовалюты подстегнула и инициатива PayPal об открытии клиентам доступа к покупке, продаже и хранению целого набора валют — биткойна, эфира, биткойна кэш и лайткойна — с использованием онлайн-кошелька (см. ”Ъ” от 22 октября). Как отмечает Анатолий Князев, почти сразу после запуска инициативы PayPal сообщил, что повысит лимит на покупку криптовалют на платформе с $10 тыс. до $15 тыс. из-за огромного спроса. По мнению эксперта, потенциально PayPal открывает удобный доступ к криптовалютам для десятков миллионов человек.





По данным агентства Reuters, с конца октября идет уверенный рост курса биткойна, за это время он подорожал почти на 35%.





При этом участники рынка связывают рост стоимости эфира также с включением в платформу PayPal и общим восходящим трендом рынка в недавние дни. Вместе с тем, как отмечает господин Князев, эфир (ETH) находится под давлением после начала кампании американских властей против независимых криптодеривативов, а в перспективе — возможно, и всей отрасли DeFi (распределенные реестры), в которой широко используется ETH. Если бы не этот фактор, возможно, планка $500 была бы уже пересечена, считает господин Князев.