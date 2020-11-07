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Тихановская встретилась с белорусами на площади в Вене

07.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время своего визита в Австрию лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с представителями белорусской общины в Вене.



Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Во встрече, которая прошла на площади Марии Терезии в центре города, приняли несколько десятков белорусов.

Представители белорусской общины выразили свою поддержку Светлане Тихановской и поблагодарили за ее устойчивостью. В ответ она отметила, что благодарить следует всем белорусам, которые не побоялись и вышли на улицы, протестуя против фальсификаций и полицейского произвола.


Во время встречи белорусы Вены передали Тихановской письма политзаключенным и пообщались с ней по отдельным вопросам белорусского протеста.

Как известно, Светлана Тихановская 5-6 ноября находилась с визитом в Австрии, в ходе которого встретилась с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем, представителями канцелярии президента, депутатами, а также послами стран-участниц ОБСЕ.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.
 
 
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Во время своего визита в Австрию лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с представителями белорусской общины в Вене.
 
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