Тихановская встретилась с белорусами на площади в Вене





Укринформа в Австрии. Об этом сообщает собственный корреспондентв Австрии.





Во встрече, которая прошла на площади Марии Терезии в центре города, приняли несколько десятков белорусов.





Представители белорусской общины выразили свою поддержку Светлане Тихановской и поблагодарили за ее устойчивостью. В ответ она отметила, что благодарить следует всем белорусам, которые не побоялись и вышли на улицы, протестуя против фальсификаций и полицейского произвола.









Во время встречи белорусы Вены передали Тихановской письма политзаключенным и пообщались с ней по отдельным вопросам белорусского протеста.





Как известно, Светлана Тихановская 5-6 ноября находилась с визитом в Австрии, в ходе которого встретилась с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем, представителями канцелярии президента, депутатами, а также послами стран-участниц ОБСЕ.





В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.