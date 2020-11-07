ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США увеличат помощь вынужденно покинувшим родину белорусам

07.11.2020 11:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты с помощью различных программ усилят оказание помощи белорусам, которые были вынуждены покинуть страну. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент 6 ноября на телефонном брифинге для прессы.

США увеличат помощь вынужденно покинувшим родину белорусам
Джордж Кент. Фото: officelife.media.

«Что касается того, как мы поддерживаем белорусов, которые вынуждены бежать из страны, существует ряд механизмов и организаций, которые помогают людям, покинувшим страны, стремящиеся необоснованно посадить их в тюрьму. Я не буду вдаваться в подробности, это самые разные организации, но у США есть хорошо зарекомендовавшие себя способы поддержки активистов, которые вынуждены покинуть свои страны. Мы активизируем эти усилия и программы, чтобы помочь им переселиться и приступить к работе», — сказал заместитель помощника госсекретаря США.

Отвечая на вопрос, кого в настоящее время США считают законным лидером Беларуси, представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты не считают избирательный процесс 9 августа свободным или справедливым.

«Фальсифицированные результаты, которые были объявлены несколько дней спустя, не могут никого легитимировать, и поэтому нам трудно считать кого-либо, претендующего на победу в этих процессах 9 августа, законно вновь избранным лидером страны», — пояснил заместитель помощника госсекретаря США.

Наряду с этим он подчеркнул, что Вашингтон «продолжает призывать к диалогу между белорусами». «Это было нашей политикой с самого начала. В конечном итоге, хотя всех нас беспокоит то, что происходит в Беларуси, судьбу Беларуси должны определять белорусы, а не посторонние. И как официальные лица США неоднократно заявляли в течение последних нескольких месяцев, решение о Беларуси остается за белорусами. Это не проблема между Востоком и Западом. Это не область конкуренции между США и Россией. Это должны решать белорусы. Мы считаем, что ОБСЕ должна сыграть определенную роль в налаживании и облегчении диалога, но на самом деле это должен быть диалог между белорусами», — отметил Кент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты с помощью различных программ усилят оказание помощи белорусам, которые были вынуждены покинуть страну. Об этом сообщил заместитель помощника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы в США: Байден наращивает отрыв от Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика