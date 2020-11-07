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Защита Максима Знака снова ходатайствует о прекращении его уголовного преследования

07.11.2020 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Защита Максима Знака, который почти два месяца находится в СИЗО, подала в Следственный комитет новое ходатайство о прекращении уголовного преследования, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

Защита Максима Знака снова ходатайствует о прекращении его уголовного преследования
Максим Знак. Фото: БелаПАН.

В ходатайстве адвокаты снова последовательно обосновали, что их подзащитный не совершал действий, которые бы могли образовать состав преступления: не было призывов, не было направленности против национальной безопасности. «Выражение мнения по правовым вопросам не может являться призывами к действиям, наносящим вред национальной безопасности. Ведь если человек говорит о необходимости верховенства права, то это, напротив, укрепляет национальную безопасность. Высказывания же о необходимости привлечения к ответственности за непропорциональное насилие — это законное требование, оно не может являться поводом для преследования», — подчеркнул Лаевский.

Ранее защитники уже заявляли, что Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализации фундаментальных прав. Теперь, анализируя хронологию событий августа—сентября 2020 года, адвокаты пришли к выводу о возможной связи уголовного преследования Знака с принятием Конституционным судом «конституционно-правовой позиции по защите конституционного строя» 25 августа нынешнего года. В ней утверждается о неконституционности создания Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

Защита обосновала, что эта конституционно-правовая позиция «не может использоваться в качестве доказательства, выходит за рамки предусмотренных законом полномочий Конституционного суда, а выводы не учитывают конституционное право на свободу объединений и свободу выражения мнения».

Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесникова находится под стражей.

 
 
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Защита Максима Знака, который почти два месяца находится в СИЗО, подала в Следственный комитет новое ходатайство о прекращении уголовного преследования, сообщил...
 
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