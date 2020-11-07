Джо Байден заверил что наберет более 300 голосов выборщиков и победит

Источник материала: Ежедневник

Кандидат в президенты США от демократов выразил уверенность в том, что ему удастся набрать голоса более 300 выборщиков при необходимых для избрания 270. Он заверил также, что не позволит приостановить подсчет голосов.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что по итогам голосования рассчитывает получить больше голосов выборщиков, чем 270, необходимых для победы. Об этом он сказал в обращении к своим сторонникам.



«Мы на пути к тому, чтобы выиграть более 300 голосов выборщиков», — заявил Байден. По словам кандидата, он еще не готов объявить о своей победе, однако «цифры ясно говорят: мы [демократы] выиграем эту гонку».

«Просто посмотрите на то, что произошло со вчерашнего дня. 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, теперь мы впереди, и мы собираемся победить в этом штате», — отметил Байден.



Он также заявил, что выигрывает голосование в Пенсильвании (20 голосов членов коллегии выборщиков), Аризоне (11) и Неваде (шесть), которые являются ключевыми штатами.



По подсчетам CNN, к настоящему моменту Байден обгоняет своего соперника от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, на 28,8 тыс. голосов в Пенсильвании, на 29,8 тыс. в Аризоне, на 22,6 тыс. в Неваде и на 4,3 тыс. — в Джорджии.



Байден заверил, что не допустит приостановки подсчета голосов, как того требовал Трамп. «Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это», — пообещал он. Кандидат также обратился к тем американцам, которые не поддерживают его: «Мы можем быть противниками, но мы не враги. Мы американцы. <...> Пришло время объединиться как нация».



Голосование в США состоялось 3 ноября, результаты еще не определены. Трамп и его штаб считают, что подсчет голосов шел с нарушениями, и требуют пересчета в некоторых штатах - Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски штаба Трампа. В Пенсильвании суд постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия.



Трамп ранее сказал, что считает неправомерными заявления Байдена о победе до того, как закончится судебное разбирательство. Он допустил также, что в ходе рассмотрения дел в судах распределение голосов может поменяться, пишет РБК.

