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Первый энергоблок БелАЭС вывели 40% проектной мощности
Источник материала: АФН
За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему первый блок БелАЭС выдал в энергосистему Беларуси более 22 млн. кВтч электроэнергии.
«Это позволило сэкономить 6,4 млн. м.куб. природного газа на сумму около 1 млн. долл. США», -сообщает пресс-служба Минэнерго РБ.
Себестоимость электроэнергии, и как она (себестоимость) ниже, чем себестоимость электроэнергии, получаемой при сжигании газа, не уточняется.
Реактор первого энергоблока выведен на 40% мощность от проектной, что составляет 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.
Сегодня Лукашенко, присутствуя на повышении мощности 1-го энергоблока, радостно заявил, что Беларусь стала ядерной державой…
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За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему первый блок БелАЭС выдал в энергосистему Беларуси более 22 млн. кВтч электроэнергии.
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