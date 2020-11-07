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«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя

07.11.2020 12:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня нашим читателям предстоит вновь определить судьбу того, кто получит очередную тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется счастливчику, который наберет максимальное количество голосов, а вручит его наш спонсор — торговый центр «Ленинград». Вспоминаем последние публикации и делаем выбор. Но на этом мы не останавливаемся, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Отказались от отделки застройщика — и вот что получилось

Наш читатель Олег Мартуль поведал, как они с супругой отказались от отделки застройщика в «Новой Боровой» и решили все сделать самостоятельно. В итоге уложились в $14 000 по курсу.  По его мнению, вписаться в такую сумму помогли три вещи:

  • помощь родных и друзей;
  • постоянный мониторинг скидок и выгодных предложений;
  • время.
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя

Молодожены сделали яркий ремонт в студии

Молодые супруги Александр и Ольга показали, какой интерьер им удалось создать в относительно небольшой студии в центре города. Работы в квартире длились ровно год, а всего ребята потратили около 19 тысяч рублей.

«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя

 Девушка сэкономила на ремонте благодаря вещам с барахолки

Секретами своего относительно недорогого ремонта в «однушке», которую раньше сдавала квартирантам, поделилась Екатерина. Один из них — вещи, которые она находила на барахолках.

«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя

 Минчанка преобразила «бабушатник»

«Эта квартира была самой „бабушачьей“ из всех, которые я просмотрела перед покупкой. Но только в ней возникло ощущение того, что я должна тут жить!» — говорит Екатерина. На преображение своей «двушки» женщина потратила примерно 3,5 тысячи долларов и 7,5 тысячи рублей.

«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
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Результаты

Набрав 411 голосов, победителями стали супруги Александр и Ольга. Они уже могут думать над тем, куда же потратить заветную 1000 рублей. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники Onliner и расскажут, как забрать приз.

 
 
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Сегодня нашим читателям предстоит вновь определить судьбу того, кто получит очередную тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется...
 
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