«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя

Источник материала: Onliner

Сегодня нашим читателям предстоит вновь определить судьбу того, кто получит очередную тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется счастливчику, который наберет максимальное количество голосов, а вручит его наш спонсор — торговый центр «Ленинград». Вспоминаем последние публикации и делаем выбор. Но на этом мы не останавливаемся, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Отказались от отделки застройщика — и вот что получилось

Наш читатель Олег Мартуль поведал , как они с супругой отказались от отделки застройщика в «Новой Боровой» и решили все сделать самостоятельно. В итоге уложились в $14 000 по курсу. По его мнению, вписаться в такую сумму помогли три вещи:

помощь родных и друзей;

постоянный мониторинг скидок и выгодных предложений;

время.

















Молодожены сделали яркий ремонт в студии

Молодые супруги Александр и Ольга показали , какой интерьер им удалось создать в относительно небольшой студии в центре города. Работы в квартире длились ровно год, а всего ребята потратили около 19 тысяч рублей.

















Девушка сэкономила на ремонте благодаря вещам с барахолки

Секретами своего относительно недорогого ремонта в «однушке», которую раньше сдавала квартирантам, поделилась Екатерина. Один из них — вещи, которые она находила на барахолках.

















Минчанка преобразила «бабушатник»

«Эта квартира была самой „бабушачьей“ из всех, которые я просмотрела перед покупкой. Но только в ней возникло ощущение того, что я должна тут жить!» — говорит Екатерина. На преображение своей «двушки» женщина потратила примерно 3,5 тысячи долларов и 7,5 тысячи рублей.

















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Результаты

Набрав 411 голосов, победителями стали супруги Александр и Ольга. Они уже могут думать над тем, куда же потратить заветную 1000 рублей. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники Onliner и расскажут, как забрать приз.