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«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя
Источник материала: Onliner
Сегодня нашим читателям предстоит вновь определить судьбу того, кто получит очередную тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется счастливчику, который наберет максимальное количество голосов, а вручит его наш спонсор —
Отказались от отделки застройщика — и вот что получилось
Наш читатель Олег Мартуль
Молодожены сделали яркий ремонт в студии
Молодые супруги Александр и Ольга
Девушка сэкономила на ремонте благодаря вещам с барахолки
Секретами своего относительно недорогого ремонта в «однушке», которую раньше сдавала квартирантам,
Минчанка преобразила «бабушатник»
«Эта квартира была самой „бабушачьей“ из всех, которые я просмотрела перед покупкой. Но только в ней возникло ощущение того, что я должна тут жить!» —
Какая история понравилась больше всего?
Чтобы сделать свой выбор,
Результаты
Набрав 411 голосов, победителями стали супруги Александр и Ольга. Они уже могут думать над тем, куда же потратить заветную 1000 рублей. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники Onliner и расскажут, как забрать приз.
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Сегодня нашим читателям предстоит вновь определить судьбу того, кто получит очередную тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется...
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