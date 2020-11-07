В Карабахе — решающее сражение. У армян есть шансы на победу?

«Медуза» попыталась разобраться, что там сейчас происходит. Война в Нагорном Карабахе, начавшаяся в конце сентября, входит в решающую фазу. 6 ноября подразделения азербайджанской армии находились на окраине города Шуша, который является краеугольным камнем всей армянской обороны. Если армяне не найдут силы на успешное контрнаступление, не очистят от противника дорогу, которая связывает непризнанную республику с Арменией, и не снимут опасность захвата Шуши, — то в войне наверняка наступит стратегический перелом в пользу Азербайджана. В таком случае под угрозой может оказаться само существование независимого Нагорного Карабаха. Несмотря на ограниченную информацию из зоны конфликта,попыталась разобраться, что там сейчас происходит.





Что происходит прямо сейчас?

Бои идут тяжело для обеих сторон. Обороняющей Шушу и окрестности армянской армии помогает местность: город стоит на гигантской скале, возвышающейся над округой; азербайджанская армия несет большие потери в засадах, которые армяне ежедневно устраивают в ущельях на подходах к городу.





Однако силы, очевидно, не равны: за месяц армяне понесли слишком тяжелые потери в живой силе и технике (потери измеряются тысячами человек с обеих сторон, мирных жителей пока погибло несколько десятков); они явно не в состоянии оборонять на всем протяжении (около 40 километров) дорогу, которая связывает с Арменией центр непризнанной республики — Шушу и Степанакерт (по-азербайджански — Ханкенди). Азербайджанский спецназ достиг дороги 4 октября, и с тех пор армия Карабаха так и не смогла его выбить оттуда.





Как азербайджанская армия смогла прорваться к центру Карабаха?

Череда поражений армии непризнанной республики Нагорного Карабаха началось в первых числах октября, когда азербайджанская армия прорвалась на равнине вдоль границы Карабаха с Ираном. Местность там благоприятствовала азербайджанским механизированным частям, которые имели явное преимущество над армянами.





Азербайджанцы отбили армянские контратаки и быстро зачистили всю границу Карабаха с Ираном, подойдя непосредственно к Армении. После этого острие их наступления повернуло на север — в горные районы. Сначала азербайджанская армия пыталась прорваться вверх по ущельям на западе, нацелившись на Лачин — город, находящийся на дороге, связывающей Армению с Шушой и Степанакертом / Ханкенди. Однако через несколько дней боев азербайджанцы, постоянно подвергавшиеся артиллерийским обстрелам с территории, собственно, Армении, увязали в горах в нескольких километрах от Лачина. Так, на видео с разведывательного дрона, которое опубликовало минобороны Армении 6 ноября, видна разгромленная азербайджанская колонна в нескольких километрах от Лачина. Когда именно было снято видео, при этом неизвестно.





Территории, взятые под контроль азербайджанской армией к 5 ноября

После относительной неудачи под Лачином, азербайджанцы начали наступление в не менее труднодоступной местности — в ущельях и окружающих лесистых горах, которые могли вывести их от иранской границы прямо в центр непризнанной республики — к Шуше и Степанакерту. Сначала армянские военные спикеры сообщали, что в горах действуют небольшие разведывательные группы азербайджанцев, которые «уничтожаются». Но 29 октября в Степанакерте и Ереване осознали всю опасность положения: президент Карабаха Араик Аратюнян выпустил видео, в котором признал, что противник находится на подступах к Шуше, напомнил армянскую поговорку («Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах») и призвал всех армян встать на защиту «священного города».

Неделю в горном массиве и ущельях южнее города продолжались бои, в которых армянская армия применила ту же тактику, что и под Лачином: артиллерийские налеты и засады против азербайджанских подразделений, пытавшихся продвинуться вверх к Шуше. И все же к 4 ноября азербайджанцам удалось взять прочный контроль над горами южнее Шуши и дороги от Шуши в сторону Лачина. В ночь на 5 ноября азербайджанский спецназ достиг дороги и вышел непосредственно к скале, на которой стоит Шуша.













Начиная с этого момента прибывшие армянские подкрепления пытались выбить спецназ (и подошедшие подкрепления азербайджанцев), но, похоже не преуспели. Ближний бой 5 ноября на дороге запечатлели журналисты, работающие с армянской стороны; судя по геолокации видео, азербайджанцы расширили контроль над дорогой до окраины Шуши.





Что будет дальше?

Армяне попытаются выбить спецназ противника с дороги Шуша — Лачин и из окрестных лесов. У них нет другого выбора. Если Армения и карабахская армия не предпримут успешное контрнаступление в ближайшие дни, важнейшая линия снабжения будет потеряна; возникнет угроза столице непризнанной республике — Степанакерту, который находится в десятке километров от Шуши. Удержать оставшуюся территорию будет невозможно, а надежда на компромиссное политическое решение конфликта будет окончательно потеряна.





Кроме того, у Армении (и сочувствующих ей политиков из России, Франции и США) не остается никакого «материала» для достижения компромисса.





Возможный «план, который устроит все стороны» представил 29 октября президент России Владимир Путин:





Армения отдает занятые ею «для обеспечения безопасности Карабаха» во время войны в 1990-е азербайджанские районы, не принадлежавшие советской Нагорно-Карабахской области.





Статус, собственно, Карабаха будет определен позже.





Стороны объявляют перемирие, а в на линию соприкосновения, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, должны быть введены миротворцы (в этом смысле Россия готова сотрудничать с другими странами, в том числе с главным союзником Баку — Турцией).





В том же контексте «достижения компромисса, который устроит все стороны», упоминался план Ирана, который страна презентовала Москве, Еревану и Баку неделю назад; подробности плана не сообщаются.





Однако Азербайджан уже занял почти все районы, которые Путин планировал «отдать» взамен на отложенное решение статуса Карабаха и прекращение огня. Остаются только район Лачина и Кельбаджарский район на севере, по которому проходит единственная не перерезанная азербайджанцами дорога, связывающая Степанакерт с Арменией. Эта дорога малопригодна для снабжения войск (путь занимает много часов; в нескольких местах она, похоже, простреливается азербайджанской артиллерией). Но, вероятно, в случае военной катастрофы карабахские военные и гражданские власти смогут использовать ее для эвакуации.









Вид на бои в районе Шуши (на горе) из Степанакерта, вечер 5 ноября

Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA





У Армении еще есть шанс избежать поражения?

Надежд немного. Судя по всему, почти все свои резервы задействовала не только армия Карабаха, но и армия Армении, которая формально не участвует в конфликте, но почти официально поставляет в Карабах целые подразделения резервистов и добровольцев, а также технику. До сих пор ни одно крупное контрнаступление армянских сил не увенчалось успехом, и все они привели к большим потерям. Отчасти быстрое продвижение азербайджанцев к Шуше объясняется именно этим.





Армяне (пока они не потеряли Шушу) могут пользоваться преимуществами местности: в горах наступать тяжело, особенно такой армии, как азербайджанская, которая полагается на преимущество в тяжелой технике. Однако несмотря на то, что Азербайджан, судя по всему, не смог провести технику через ущелья южнее Шуши до 5 ноября, его спецназ все равно вышел на дорогу Шуша — Лачин.





В последние дни Азербайджан не использует свой главный козырь — ударные беспилотники турецкого и израильского производства, от действия которых армия Карабаха ранее понесла огромные потери, особенно в танках, артиллерии и другой тяжелой технике — этого всего теперь не хватает для обороны Шуши и Лачина. С чем связано отсутствие дронов над полем боя, не вполне ясно. Армянские военные намекали, что у них есть некий «военный секрет», который позволит пресечь использование беспилотников (официально о характере «секрета» ничего не было сказано; возможно, имелись в виду некие российские технологии — Армения накануне войны проводила совместные учения с российской армией по противодействию «дронам»). Однако более вероятно, что дело не в «военных секретах», а в плохой погоде — низкой облачности и тумане. По прогнозам, погода на несколько дней улучшится к воскресенью, 8 ноября.





Между тем, у армян, похоже, все же есть «секреты», связанные с российскими военными. Так, они в последние дни используют беспилотники — правда, не ударные, а разведывательные, которые с небольшой высоты (им не мешает облачность) дают целеуказание армянской артиллерии. По видеозаписи с одного из таких дронов выяснилось, что для этого применяются российские дроны «Орлан-10». О поставках их в Армению до войны не сообщалось, зато они точно состоят на вооружении российской военной базы в армянском Гюмри. Но эта техника вряд ли может радикально изменить расстановку сил на фронте.