Диалоговые площадки: в Беларуси обсудили изменения Конституции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменения Конституции продолжают обсуждать в Беларуси. Сегодня диалоговая площадка «За Беларусь» работала в Борисове, передает телеканал «МИР 24»



За одним столом дискутировали депутаты, чиновники, члены общественного объединения «Белая Русь». Обсудили политические и социальные вопросы. Участники предложили закрепить в главном документе страны уважение к подвигу народа во время Великой Отечественной войны и сохранение памяти об этом событии, а также оставить в Конституции социальную направленность развития Беларуси.

«Много предложений мы своих даем. Главная цель диалоговой площадки – единение белорусского народа на решение тех задач, которые стоят перед страной. Да, впереди шестое Всебелорусское собрание. Впереди референдум, осмысление, что мы должны подкорректировать в нашей конституции. Но это должно быть разумно, не ломая ничего через колено, двигаясь дальше, опираясь на уже сделанное», – сказал председатель Борисовской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Владимир Васильев.

Диалоговые площадки около месяца работают во многих белорусских городах.