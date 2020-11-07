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Диалоговые площадки: в Беларуси обсудили изменения Конституции
07.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Изменения Конституции продолжают обсуждать в Беларуси. Сегодня диалоговая площадка «За Беларусь» работала в Борисове, передает телеканал «МИР 24»
Диалоговые площадки около месяца работают во многих белорусских городах.
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За одним столом дискутировали депутаты, чиновники и члены общественного объединения «Белая Русь».
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