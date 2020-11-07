ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диалоговые площадки: в Беларуси обсудили изменения Конституции

07.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменения Конституции продолжают обсуждать в Беларуси. Сегодня диалоговая площадка «За Беларусь» работала в Борисове, передает телеканал «МИР 24»

За одним столом дискутировали депутаты, чиновники, члены общественного объединения «Белая Русь». Обсудили политические и социальные вопросы. Участники предложили закрепить в главном документе страны уважение к подвигу народа во время Великой Отечественной войны и сохранение памяти об этом событии, а также оставить в Конституции социальную направленность развития Беларуси.

«Много предложений мы своих даем. Главная цель диалоговой площадки – единение белорусского народа на решение тех задач, которые стоят перед страной. Да, впереди шестое Всебелорусское собрание. Впереди референдум, осмысление, что мы должны подкорректировать в нашей конституции. Но это должно быть разумно, не ломая ничего через колено, двигаясь дальше, опираясь на уже сделанное», – сказал председатель Борисовской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Владимир Васильев.

Диалоговые площадки около месяца работают во многих белорусских городах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За одним столом дискутировали депутаты, чиновники и члены общественного объединения «Белая Русь».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минтруда пояснили, кто получит прибавку к пенсии с 1 декабря, а кто - нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика