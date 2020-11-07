Последний теплый день? Какой будет погода в Беларуси в воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Теплая и ветреная погода ожидается в Беларуси в воскресенье, в понедельник похолодает, об этом свидетельствует прогноз Белгидрометцентра.

"8 ноября большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса", - рассказали синоптики.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Только по северо-востоку страны пройдут небольшие дожди. Местами сгустится туман. Ожидается западный, северо-западный умеренный ветер, по северо-востоку - порывистый. Температура воздуха ночью составит +2..+8°С, днем потеплеет до +6..+12°С.

Уже в понедельник погода изменится. 9 ноября Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Сохранится облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Будет дуть ветер северной четверти слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью снизится до 0,..+6°С, при прояснениях по северо-востоку республики ожидаются заморозки до -1..-3°С. Днем температура воздуха будет колебаться от +2°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу республики.