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Последний теплый день? Какой будет погода в Беларуси в воскресенье

07.11.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Теплая и ветреная погода ожидается в Беларуси в воскресенье, в понедельник похолодает, об этом свидетельствует прогноз Белгидрометцентра. 

© CC0 / Pixabay/ivabalk
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"8 ноября большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса", - рассказали синоптики.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Только по северо-востоку страны пройдут небольшие дожди. Местами сгустится туман. Ожидается западный, северо-западный умеренный ветер, по северо-востоку - порывистый. Температура воздуха ночью составит +2..+8°С, днем потеплеет до +6..+12°С.

Уже в понедельник погода изменится. 9 ноября Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Сохранится облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Будет дуть ветер северной четверти слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью снизится до 0,..+6°С, при прояснениях по северо-востоку республики ожидаются заморозки до -1..-3°С. Днем температура воздуха будет колебаться от +2°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу республики.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, уже в ночь на понедельник в республике ожидаются заморозки, дневная температура также заметно снизится.
 
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