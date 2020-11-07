Лукашенко на Белорусской АЭС: исторический момент — страна становится ядерной державой

Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление он сделал 7 ноября во время посещения БелАЭС.





«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — сказал высокий гость.

Как сообщает портал president.gov.by , в учебно-тренировочном центре БелАЭС Лукашенко доложили о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны, перспективах сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.

Министерство энергетики своем телеграм-канале сообщает, что первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Церемония по повышению мощности энергоблока прошла с участием Лукашенко.

По данным Минэнерго, за трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн. кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн куб. м. природного газа на сумму около 1 млн долларов США.

Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%.

В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной — 1.190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Как отмечает Минэнерго, АЭС позволит обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Ежегодно на станции будут производить порядка 18 млрд.кВтч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год, ежегодно экономить более 500 млн долларов США. Выбросы парниковых газов будут сокращаться более чем на 7 млн. т. в год.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

В связи с энергетическим пуском БелАЭС Литва — крупнейший покупатель белорусского электричества — заблокировала возможность коммерческих поставок из-за того, что считает этот ядерный энергетический объект небезопасным. Латвия, солидаризировавшись с Литвой, также отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси. Украина также объявила, что в 2021 году не планирует импортировать белорусское электричество. Инфраструктуры для поставки электроэнергии в Польшу у Беларуси на сегодняшний день нет.

Ожидается, что Лукашенко также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.