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Лукашенко на Белорусской АЭС: исторический момент — страна становится ядерной державой
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление он сделал 7 ноября во время посещения БелАЭС.
«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — сказал высокий гость.
Как сообщает портал
Министерство энергетики своем телеграм-канале сообщает, что первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт. Церемония по повышению мощности энергоблока прошла с участием Лукашенко.
По данным Минэнерго, за трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн. кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн куб. м. природного газа на сумму около 1 млн долларов США.
Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%.
В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной — 1.190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.
Как отмечает Минэнерго, АЭС позволит обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Ежегодно на станции будут производить порядка 18 млрд.кВтч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год, ежегодно экономить более 500 млн долларов США. Выбросы парниковых газов будут сокращаться более чем на 7 млн. т. в год.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.
В связи с энергетическим пуском БелАЭС Литва — крупнейший покупатель белорусского электричества — заблокировала возможность коммерческих поставок из-за того, что считает этот ядерный энергетический объект небезопасным. Латвия, солидаризировавшись с Литвой, также отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси. Украина также объявила, что в 2021 году не планирует импортировать белорусское электричество. Инфраструктуры для поставки электроэнергии в Польшу у Беларуси на сегодняшний день нет.
Ожидается, что Лукашенко также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.
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Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление он сделал 7 ноября во время посещения...
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