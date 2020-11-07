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В Минтруда пояснили, кто получит прибавку к пенсии с 1 декабря, а кто - нет
Источник материала: Tut.by
С 1 декабря в Беларуси
В ведомстве уточняют, что с 1 декабря предусмотрен перерасчет всех трудовых пенсий:
«Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%, — уточнили в Минтруда. — Таким образом, на 6 процентов увеличится основной размер трудовой пенсии».
При этом в ведомстве уточняют, что «размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии».
При этом доплаты (тем, кто старше 75 и 80 лет) и надбавки на уход (инвалидам 1-й группы; тем, кто старше 80 лет; героям Беларуси, почетным донорам и некоторым другим) к пенсиям с 1 декабря повышать не будут. Их поднимали
«Увеличение этих выплат в текущем году было произведено в феврале
Напомним, с 1 ноября повышали минимальные трудовые и социальные пенсии. К примеру, социальная пенсия по возрасту
После повышения средний размер пенсии по возрасту должен составить за декабрь 499,7 рубля — на 5,5% больше по сравнению с ноябрем (473,5 рубля). Это суммы с учетом надбавок.
«Перерасчет пенсий в декабре будет произведен более чем 2,4 миллиона пенсионеров, — добавили в Минтруда. — На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 миллиарда рублей».
В последний раз трудовые пенсии
Средний размер назначенных им пенсий составил в сентябре 458 рублей.
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С 1 декабря в Беларуси повысят трудовые пенсии - в среднем на 5,4%. Средняя трудовая пенсия должна вырасти до 483 рублей.
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