В Минтруда пояснили, кто получит прибавку к пенсии с 1 декабря, а кто - нет

Источник материала: Tut.by

С 1 декабря в Беларуси повысят трудовые пенсии — в среднем на 5,4%. Средняя трудовая пенсия должна вырасти до 483 рублей. В Минтруда пояснили , кто сможет получить прибавку к пенсии с декабря, а кто — нет (и почему). Напомним, в сентябре в Беларуси упали реальные пенсии (на 0,9% к августу), их рассчитывают с поправкой на инфляцию. А по размеру средних пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и странам Балтии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ведомстве уточняют, что с 1 декабря предусмотрен перерасчет всех трудовых пенсий:

по возрасту

за выслугу лет

по инвалидности

по случаю потери кормильца.

«Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%, — уточнили в Минтруда. — Таким образом, на 6 процентов увеличится основной размер трудовой пенсии».

При этом в ведомстве уточняют, что «размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии».

При этом доплаты (тем, кто старше 75 и 80 лет) и надбавки на уход (инвалидам 1-й группы; тем, кто старше 80 лет; героям Беларуси, почетным донорам и некоторым другим) к пенсиям с 1 декабря повышать не будут. Их поднимали с 1 ноября .

«Увеличение этих выплат в текущем году было произведено в феврале

(на 3,5%), мае (на 2,9%), августе (на 3,8%) и ноябре (на 0,8%) согласно росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 1 ноября повышали минимальные трудовые и социальные пенсии. К примеру, социальная пенсия по возрасту выросла на 1,01 рубля — до 129,06 рубля. А минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) выросла с 1 ноября до 64,53 рубля (+0,5 рубля).

После повышения средний размер пенсии по возрасту должен составить за декабрь 499,7 рубля — на 5,5% больше по сравнению с ноябрем (473,5 рубля). Это суммы с учетом надбавок.

«Перерасчет пенсий в декабре будет произведен более чем 2,4 миллиона пенсионеров, — добавили в Минтруда. — На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 миллиарда рублей».

В последний раз трудовые пенсии повышали перед президентскими выборами — с 1 июля, хотя их рост планировался на более позднее время. «Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — говорил Александр Лукашенко.

Средний размер назначенных им пенсий составил в сентябре 458 рублей.

Если вы хотите рассказать про свою пенсию и как живете на нее, то можете писать нам в телеграм @bobkov_tut