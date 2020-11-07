Конкурент «Комаровке»? В Валерьяново открылся фермерский экорынок

Источник материала: Onliner

Не обходится день 7 ноября без открытий - то бассейн страна получит, то новый мост, то очередной жилой дом. Но сегодня жители столицы обрели совсем нетипичный подарок — на выезде из Минска по Логойскому тракту начал работать экорынок. Огромное сине-желтое здание с «кардиограммой» сложно не заметить. Но не так важно, что снаружи, как любопытно, что же находится внутри. Здание на 20 000 квадратных метров строилось давно и с переменным успехом: изначально это должна была быть АЗС с комплексом дорожного сервиса, но не сложилось. А весной 2019-го Александр Лукашенко поручил построить экорынок, «чтобы приучить население и показать, что такое настоящие продукты». Тут-то и пригодилась задолгостроившаяся площадка, после аукциона попавшая в объятия агрокомбината «Ждановичи».

Впрочем, без промедлений тоже не обошлось: изначально ожидалось, что фермерский рынок откроется к концу 2019-го. Но как видим, это радостное событие выпало только на конец 2020-го. У рынка несколько инвесторов: УП «Агрокомбинат „Ждановичи“», ОАО «Агрокомбинат „Дзержинский“», ООО «Велес-Мит» и ОАО «Минский молочный завод №1». Концепция предусматривает создание площадки по продаже продуктов питания, подходящих под определение «экологически чистые»: фрукты, овощи, «молочка», мясо, хлеб — все, что выращено и произведено без использования ядохимикатов и минеральных удобрений.









Зная ассортимент агрокомбинатов, можно было опасаться однообразия на прилавках, но инвесторы сразу заявили: будут рады видеть в том числе фермеров — лишь бы продукция была экологически чистой (за этим станет следить специальная лаборатория, которая откроется с первого же дня работы рынка).

Официально новый экорынок называется «Торговый комплекс „Валерьяново“». Попасть на верхние этажи пока невозможно, но зато на первом вовсю кипит жизнь. Причем с самого утра. И если около десяти часов занята была только половина парковочных мест перед самим зданием (есть еще одна стоянка сбоку), то к половине двенадцатого ситуация значительно «уплотнилась».

Обустроен первый уровень следующим образом: по периметру расположены магазины, а в центре — рыночные ряды. Хотя рынком в обычном понимании «Валерьяново» не назовешь — свежий ремонт, хорошие отделочные материалы, современное торговое оборудование. Находиться здесь приятно, нет ощущения, что провалился в глубокое прошлое и блуждаешь между рядами только из-за необходимости.













Приятно, что прямо в зале установлены две раковины — можно сразу после улицы помыть руки (или фрукты, если кому-то невтерпеж). Если бы еще смесители установили бесконтактные, было бы совсем отлично.

Пока представителей агрокомбинатов, заводов и фабрик явно больше, чем независимых фермеров. Возможно, со временем ситуация изменится. Артем (брестский парень, как он сам себя называет) — как раз из той категории продавцов, кто привез свежее и экологически чистое.

— У меня отец занимается выращиванием свиней. В отличие от мясокомбинатов, его свиньи набирают вес не четыре-шесть месяцев, а минимум девять, что дает возможность салу и мясу приобрести плотность, нужный вкус. Сама же свинья вырастает до 150 кг (против 80 на комбинатах). И кормит он животных морковкой, картошкой — без каких-то добавок, стимуляторов роста.

Мясо мы сами перерабатываем, и получается домашняя очень вкусная продукция. Да, она дороже, чем с фабрики. Но и качество совсем другое.

У нас есть точка в Бресте, решили и тут попробовать. Двоюродный брат рассказал об этом месте. Понятно, что рынок новый, расположен за городом, по привычке сюда еще никто не ездит, но, думаю, все будет. Красивое теплое здание, хорошее оборудование — люди это оценят, да и продукты можно найти необычные, — рассуждает молодой человек из «Мясного дворика».



















Пожалуй, самый стильный магазин у Молодечненского мясокомбината — MeatHouse. Наряду с привычными вырезками здесь можно найти красивые стейки. Знатоки оценят. Те же, кто не любит (или не успевает) готовить, найдут в зале отдельный большой прилавок с кулинарией.

Один из фруктовых прилавков рынка занят исключительно гранатами. «Король» красивых плодов — Григорий. Молодой человек рассказывает, что сам ездит в Азербайджан и лично отбирает каждую единицу.

— Я первый привез в нашу страну гранаты элитных сортов: в них высокое содержание антиоксидантов, железа и йода, и при правильном потреблении этот гранат способен за неделю повысить гемоглобин. Важно понимать, что не надо есть по десять плодов в день и думать, что будешь здоров: усваивается все равно только одна долька. Гранаты надо «принимать» по чуть-чуть, но стабильно, чтобы полезные вещества накапливались. Поэтому утром после завтрака съел дольку — и отлично.





Я продаю не только сами плоды, но и сок из них — давим прямо тут, на глазах у покупателя. Такая бутылочка стоит 20 рублей, чтобы ее получить, уходит 1 килограмм 400 граммов граната. Хранится сок в холодильнике две недели: 50 мл после завтрака — и все необходимые витамины организм получит.

Работает торговый комплекс «Валерьяново» с 9:00 до 21:00. Выходной — понедельник. «Именная» маршрутка, как на Таборы, сюда пока не ездит, зато останавливаются все «боровлянские» виды транспорта. Пока неясно, будут ли фермеры придерживаться довольно сурового магазинного 12-часового графика, но за счет того, что в скором времени на площадях должен открыться «Виталюр», без продуктов завернувший сюда даже в позднее время путник не останется.











