Третья ветка метро открыта! Едем на первой электричке и смотрим, что получилось

Источник материала: Onliner

Все ждали, что открытие новой ветки метро состоится еще вчера: Александр Лукашенко откатает свою программу, а уже потом в подземку смогут попасть все желающие. Но не случилось и не срослось: долгожданный праздник для горожан отложили на 7-е число — ну как оставить столицу без подарка к «красному» празднику? Двери пообещали распахнуть в 12:30 — покупай жетон, прикладывай проездной и катайся вволю, изучая новые станции и варианты пересадки на старые линии. Onliner также спустился под землю, чтобы посмотреть, как работает обновленный метрополитен в первый день.

Сперва «Ковальскую Слободу», «Вокзальную», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейную площадь» планировали открыть ко Дню независимости. Потом в августе. Потом народ ждал новостей ко Дню города. И вот мы здесь — укутываемся от расползающегося ноябрьского холода и дожидаемся, пока под землю начнут пускать горожан.

К долгожданному моменту открытия на Ковальской Cлободе собралось несколько десятков человек. «Праздник какой, открытие», ­- объясняет женщина ребенку, стоя в очереди. И вот, людей наконец-то запустили: они прошли по турникеты и рассыпались по вагонам поезда.

Еще до официального старта было известно, что сверхскоростной третья линия не станет — в час пик интервал движения поездов составит пять минут, во внепиковое время — все восемь.





Для сравнения, на старых станциях в самое горячее время поезда ходят каждые две минуты, а на восемь минут и более «задерживаются» только после 21 часа.

Проехать же от начала до конца первую и вторую ветку можно за 28 и 27 минут соответственно. А что покажет секундомер на Зеленолужской? Неповеренный смартфон демонстрирует примерно 6 минут и 20 секунд. Но надо помнить, что это только начало — по проекту линия должна насчитывать 14 станций, а то, может, и больше будет (вчера Александр Лукашенко обмолвился, что ветку можно завернуть на север города — туда, где «Эмирэйтс Блю Скай» начнет строить «умный город»).





Новой ветке надо отдать должное - едет тихо, не трясет, не дует, даже голос не надо повышать во время разговора. На самих станциях включили хорошую вентиляцию, воздух не застаивается, свежо.



Люди, которым повезло побывать на новой ветке одними из первых, неистово фотографируются, стримят и пилят сторис. Что явно говорит о масштабе события.

«Ковальская Слобода»

Если смотреть на «Ковальскую Слободу» снаружи, с улицы, то можно отметить довольно лаконичные входы-«ракушки». А вокруг — широкие улицы, вершины новостроек «Минск-Мира», потоки автомобилей, спешащих в разные концы города. Здесь мы были примерно месяц назад. Тогда станция уже выглядела хорошо, и только легкий слой пыли напоминал о том, что пассажиров на перроне еще не бывает. Сегодня же здесь все блестит, как асфальт после работы водометов.

Учитывая количество кованых элементов, можно сказать, что «Ковальская Слобода» на сто процентов оправдывает свое название. Что называется, найди все, пока ждешь поезд. Гордость новой станции — тяжелые металлические люстры.





«Вокзальная»

Когда-то на том месте, где сейчас находится черно-зеленый надземный вестибюль, стояли старенькие двухэтажки и доживал свое частный сектор. Все это было снесено, чтобы к 2020-му явить Минску пересадочную станцию метро.

«Вокзальная» — первая в Минске станция с наземным вестибюлем. Нетипичное решение было принято не эксперимента ради, а в связи с тем, что под вестибюлем находятся два перегонных тоннеля от «Площади Ленина» до «Института культуры». Следовательно, «посадить» его глубже возможности просто не было.

К отличительным чертам «Вокзальной» можно отнести и самую широкую платформу — порядка 20 метров от края до края. Из неожиданных решений — всего один вестибюль, так что выход пассажиров на свет божий будет осуществляться только в одну сторону — к диспетчерской станции «Дружная».

Подземный переход с «Октябрьской» на «Купаловскую» многие недолюбливают: когда встречаются два потока людей, начинаешь чувствовать себя некомфортно. На «Вокзальной» — «Площади Ленина» потенциального конфликта пассажиров избежали, разведя «левых» и «правых» по разным тоннелям.

«Площадь Франтишка Богушевича»

Эта станция находится прямо под кругом, который не так давно воссоздали дорожники на пересечении улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского. В интерьер «Площади» попытались привнести нотки белорусской классики.

Между патриотичными инсталляциями во всю высоту станции — хайтек-подсветка и глянцевый мрамор. А еще красивые металлические панно.

«Юбилейная площадь»

Станция «Юбилейная площадь» стала самой глубокой в минской подземке — минус 32 метра. И «перепад высот» чувствуется сразу при входе — эскалатор уходит так далеко-глубоко, что белорусскому глазу непривычно. Чтобы спуститься на саму платформу, потребуется 43 секунды.



