ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция медиков и задержания. Что происходит в Минске 7 ноября

07.11.2020 13:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Новые выходные — новые политические события. Пока официальные ленты новостей пополняются новостями об открытии АЭС, возле 1-й ГКБ на акцию солидарности попытались собраться медики. В общем, Беларусь живет двумя жизнями. А мы рассказываем обо всем, что происходит в столице 7 ноября, чуть ниже.

Акция медиков возле 1-й ГКБ

Сегодня медики планировали провести свою акцию солидарности возле 1-й городской клинической больницы. Как сообщают очевидцы, почти сразу после того как медики вышли и начали надевать халаты, к ним двинулась колонна бусов.

— Врачей обступили люди в черном, начали снимать на камеру. Рядом были люди, которые предупреждали протестующих об ответственности. Вслед за этим последовали задержания. Сейчас медиков возле больницы нет, но возле одного из деревьев собралась куча людей, они обступили одного человека, который сидит на земле. Возможно, ему стало плохо.





Читатели рассказывают, что спустя некоторое время бусы снова вернулись на парковку, возле главного входа в больницу стоят несколько человек в черной форме.

А вот на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова, по словам очевидцев, сотрудники ГАИ остановили водителя в медицинской шапочке и разговаривают с ним.

Акция медиков и задержания. Что происходит в Минске 7 ноября
Акция медиков и задержания. Что происходит в Минске 7 ноября

(будет дополнено)

 

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые выходные — новые политические события. Пока официальные ленты новостей пополняются новостями об открытии АЭС, возле 1-й ГКБ на акцию солидарности попытались...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко снова предложил пустующие участки в деревнях «раздать людям за копейки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика