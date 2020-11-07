Акция медиков и задержания. Что происходит в Минске 7 ноября

Источник материала: Onliner Новые выходные — новые политические события. Пока официальные ленты новостей пополняются новостями об открытии АЭС, возле 1-й ГКБ на акцию солидарности попытались собраться медики. В общем, Беларусь живет двумя жизнями. А мы рассказываем обо всем, что происходит в столице 7 ноября, чуть ниже.

Акция медиков возле 1-й ГКБ

Сегодня медики планировали провести свою акцию солидарности возле 1-й городской клинической больницы. Как сообщают очевидцы, почти сразу после того как медики вышли и начали надевать халаты, к ним двинулась колонна бусов.

— Врачей обступили люди в черном, начали снимать на камеру. Рядом были люди, которые предупреждали протестующих об ответственности. Вслед за этим последовали задержания. Сейчас медиков возле больницы нет, но возле одного из деревьев собралась куча людей, они обступили одного человека, который сидит на земле. Возможно, ему стало плохо.











Читатели рассказывают, что спустя некоторое время бусы снова вернулись на парковку, возле главного входа в больницу стоят несколько человек в черной форме.

А вот на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова, по словам очевидцев, сотрудники ГАИ остановили водителя в медицинской шапочке и разговаривают с ним.









(будет дополнено)