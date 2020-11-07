Завели уголовное дело на отца и сына, которые укрылись в шведском посольстве









Юрист из Швейцарии Вадим Дроздов, помогающий витеблянам, сообщил, что, как оказалось, 9 сентября, на третий день после воскресной акции протеста, Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ст. 364 УК. 15 сентября подозреваемыми по нему стали Владислав и Виталий Кузнечики, и в этот же день вынесли постановление о привлечении их в качестве обвиняемых.





При этом еще 11 сентября Кузнечики прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредставительства в ожидании разрешения их ситуации.





Интересно, что 15 сентября, когда уже, по сути, Кузнечики стали обвиняемыми по уголовному делу, сообщалось, что в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции.





Ранее Виталий и Владислав рассказывали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались.



