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Завели уголовное дело на отца и сына, которые укрылись в шведском посольстве
Источник материала: Партизан
Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые почти два месяца живут на территории посольства Швеции в Минске, оказались обвиняемыми по уголовному делу. Они проходят по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Причем обвиняемыми они стали еще 15 сентября, а их адвокату это удалось узнать 2 ноября с помощью местного юриста, пишет
Юрист из Швейцарии Вадим Дроздов, помогающий витеблянам, сообщил, что, как оказалось, 9 сентября, на третий день после воскресной акции протеста, Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ст. 364 УК. 15 сентября подозреваемыми по нему стали Владислав и Виталий Кузнечики, и в этот же день вынесли постановление о привлечении их в качестве обвиняемых.
При этом еще 11 сентября Кузнечики прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредставительства в ожидании разрешения их ситуации.
Интересно, что 15 сентября, когда уже, по сути, Кузнечики стали обвиняемыми по уголовному делу, сообщалось, что в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции.
Ранее Виталий и Владислав рассказывали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались.
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Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые почти два месяца живут на территории посольства Швеции в Минске, оказались обвиняемыми по уголовному делу. Они...
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