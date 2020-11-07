«Какое же днище»: минчане ругают помпезно открытые Лукашенко новые станции метро, которые оказались недоделанными

Источник материала: KYKY

Вчера в Минске четыре новые станции Зеленолужской ветки метро — «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича» — помпезно и гордо открывал Лукашенко , а сегодня они стали доступны для всех пассажиров. И начались проблемы.

По сообщениям очевидцев, на «Юбилейной площади» уже произошла поломка автоматических дверей. Почти на всех станциях, кроме «Ковальской слободы», не работают эскалаторы, траволаторы и лифты. На «Ковальской слободе» с этим все в порядке, потому что там нет эскалаторов.

На «Площади Франтишка Богушевича» закрыт вход и выход.

Есть претензии к тому, как звучат объявления.