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«Какое же днище»: минчане ругают помпезно открытые Лукашенко новые станции метро, которые оказались недоделанными
Источник материала: KYKY>
Вчера в Минске четыре новые станции Зеленолужской ветки метро — «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича» —
По сообщениям очевидцев, на «Юбилейной площади» уже произошла поломка автоматических дверей. Почти на всех станциях, кроме «Ковальской слободы», не работают эскалаторы, траволаторы и лифты. На «Ковальской слободе» с этим все в порядке, потому что там нет эскалаторов.
На «Площади Франтишка Богушевича» закрыт вход и выход.
Есть претензии к тому, как звучат объявления.
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«Какое же днище»: минчане ругают помпезно открытые Лукашенко новые станции метро, которые оказались недоделанными
Вчера в Минске четыре новые станции Зеленолужской ветки метро — «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича» —...
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