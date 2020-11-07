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«Какое же днище»: минчане ругают помпезно открытые Лукашенко новые станции метро, которые оказались недоделанными

07.11.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера в Минске четыре новые станции Зеленолужской ветки метро — «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича» — помпезно и гордо открывал Лукашенко, а сегодня они стали доступны для всех пассажиров. И начались проблемы.

По сообщениям очевидцев, на «Юбилейной площади» уже произошла поломка автоматических дверей. Почти на всех станциях, кроме «Ковальской слободы», не работают эскалаторы, траволаторы и лифты. На «Ковальской слободе» с этим все в порядке, потому что там нет эскалаторов.

На «Площади Франтишка Богушевича» закрыт вход и выход. 

Есть претензии к тому, как звучат объявления.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске четыре новые станции Зеленолужской ветки метро — «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича» —...
 
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