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В Минске бойцы ОМОНа задержали несколько десятков врачей, которые собирались на марш медиков

07.11.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске около двух-трех десятков человек задержаны омоновцами на акции «Марш медиков».

Участники митинга пытались собраться у первой клинической больницы Минска, рядом с проспектом Независимости. После того, как в этом месте протестующих стало около 50 человек, силовики начали задержания. Медработников за руки отвели в бусы:

На этих бусах врачей доставили на парковку у Академии наук, где пересадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении:

На обложке — фото, сделанное 12 августа, во время протеста медиков против насилия в обществе. Акция проходила возле Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске около двух-трех десятков человек задержаны омоновцами на акции «Марш медиков». Участники митинга пытались собраться у первой клинической больницы...
 
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