В Минске бойцы ОМОНа задержали несколько десятков врачей, которые собирались на марш медиков

Источник материала: KYKY

В Минске около двух-трех десятков человек задержаны омоновцами на акции «Марш медиков».

Участники митинга пытались собраться у первой клинической больницы Минска, рядом с проспектом Независимости. После того, как в этом месте протестующих стало около 50 человек, силовики начали задержания. Медработников за руки отвели в бусы:

На этих бусах врачей доставили на парковку у Академии наук, где пересадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении:

На обложке — фото , сделанное 12 августа, во время протеста медиков против насилия в обществе. Акция проходила возле Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского.