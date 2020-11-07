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"Правда тела". Сахар
07.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему говорить "мозгу нужен сахар" не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за 3 недели "переучить" вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной — терапевтом, диетологом и автором книги "Я не люблю сладкое".
01:48 ― почему мы так любим сахар и что в нем плохого;
02:00 ― "мозгу нужен сахар": так ли это на самом деле?
02:40 ― "пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов";
05:32 ― как с первых минут жизни природа "подсаживает" нас на зависимость от сахара;
07:25 ― чем вреден сахар взрослым людям;
07:38 ― "люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда ― это целая сахарная бомба";
08:58 ― существует ли психическая зависимость от сахара;
10:10 ― "многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня";
11:12 ― сколько сахара можно употреблять в день;
13:30― чем опасна фруктоза;
20:10 ― сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса;
23:00 ― как Наталье удалось избавиться от "сахарной наркомании" и почему на это нужен всего месяц.
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Пирожное, запитое газировкой ― уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в шарлотке есть целый стакан сахара. Наше окружение с рождения...
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