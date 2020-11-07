"Правда тела". Сахар

Источник материала: Sputnik Беларусь

Почему говорить "мозгу нужен сахар" не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за 3 недели "переучить" вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной — терапевтом, диетологом и автором книги "Я не люблю сладкое".

01:48 ― почему мы так любим сахар и что в нем плохого;

02:00 ― "мозгу нужен сахар": так ли это на самом деле?

02:40 ― "пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов";

05:32 ― как с первых минут жизни природа "подсаживает" нас на зависимость от сахара;

07:25 ― чем вреден сахар взрослым людям;

07:38 ― "люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда ― это целая сахарная бомба";

08:58 ― существует ли психическая зависимость от сахара;

10:10 ― "многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня";

11:12 ― сколько сахара можно употреблять в день;

13:30― чем опасна фруктоза;

20:10 ― сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса;

23:00 ― как Наталье удалось избавиться от "сахарной наркомании" и почему на это нужен всего месяц.

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