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Православные верующие отмечают Димитриевскую родительскую субботу

07.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. В Дмитриевсукю родительскую субботу православные христиане поминают умерших родственников, этой традиции уже несколько столетий. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Родительская суббота у православных называется Дмитриевской в честь легендарного Дмитрия Донского, который первым предложил вспоминать об ушедших накануне праздника святого великомученика Дмитрия Солунского. День стал поминальным в память о погибших на Куликовом поле 250 тысячах воинов.

Что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что в этот день стоит помолиться об ушедших и совершить пожертвование в храме. Также традиционно в этот день хозяйки накрывают богатый стол, чтобы почтить память умерших.

Обычно в этот день молятся об усопших близких и родных, причем не только православной веры. Поминальные службы в храме стараются заказывать заранее. 

© Sputnik / Мария Амелина
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Одной из главных традиций этого дня стал поминальный обед. В старину на стол ставили обязательные поминальные блюда - кутью, блины, пироги. Алкоголь и мясные блюда были под запретом. Кроме того, на стол ставили дополнительные приборы в память об ушедших. 

Также в этот день принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы. Традиционно в Дмитириевскую субботу верующие отказываются от увеселений.

Природные приметы

Считалось, что Дмитриевская родительская суббота была днем перехода осени в зиму. По погоде в этот день часто определяли, какой будет предстоящая зима. К примеру, появление изморози на деревьях говорило о холодной зиме, низкий стелящийся с утра туман - о теплой. 

 
Теги: Минск
 
 
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Традиция родительской субботы в православии связана с поминовением умерших родственников, по погоде в этот день определяют, какой будет зима.
 
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