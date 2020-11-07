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Марш медиков в Минске: силовики не позволили собраться участникам акции, многих задержали
Источник материала: Навiны
Силовики не дали собраться 7 ноября участникам марша медиков в Минске, сообщает
Инициаторы акции накануне в телеграм-каналах призвали работников системы здравоохранения, неравнодушных к происходящему в стране, собраться в 12.00 возле 1-й городской клинической больницы, расположенной на проспекте Независимости рядом с президиумом Национальной академии наук.
«Вместе пройдем маршем по улицам города и покажем, что мы здесь для того, чтобы помогать людям, а не покрывать преступления режима», — отметили инициаторы акции.
К 12.00 возле главного входа в больницу собралось около 50 человек, некоторые были в белых халатах. Их приветствовали сигналами проезжающие автомобилисты.
Сразу же к месту сбора протестующих подъехали микроавтобусы с сотрудниками ОМОН. Силовики выхватывали из группы людей и вели в микроавтобусы. Постепенно омоновцы окружили собравшихся.
В это же время со стороны станции метро «Академия наук» подтягивались десятки людей, но, увидев задержания, ближе подходить не стали.
Примерно к 12.20 силовики усадили в микроавтобусы всех собравшихся и увезли.
Фото: Радыё Свабода.
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Силовики не дали собраться 7 ноября участникам марша медиков в Минске, сообщает БелаПАН.
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