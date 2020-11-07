Марш медиков в Минске: силовики не позволили собраться участникам акции, многих задержали

Силовики не дали собраться 7 ноября участникам марша медиков в Минске, сообщает БелаПАН .













Инициаторы акции накануне в телеграм-каналах призвали работников системы здравоохранения, неравнодушных к происходящему в стране, собраться в 12.00 возле 1-й городской клинической больницы, расположенной на проспекте Независимости рядом с президиумом Национальной академии наук.

«Вместе пройдем маршем по улицам города и покажем, что мы здесь для того, чтобы помогать людям, а не покрывать преступления режима», — отметили инициаторы акции.

К 12.00 возле главного входа в больницу собралось около 50 человек, некоторые были в белых халатах. Их приветствовали сигналами проезжающие автомобилисты.

Сразу же к месту сбора протестующих подъехали микроавтобусы с сотрудниками ОМОН. Силовики выхватывали из группы людей и вели в микроавтобусы. Постепенно омоновцы окружили собравшихся.

В это же время со стороны станции метро «Академия наук» подтягивались десятки людей, но, увидев задержания, ближе подходить не стали.

Примерно к 12.20 силовики усадили в микроавтобусы всех собравшихся и увезли.

Фото: Радыё Свабода.