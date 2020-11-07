ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это же позорище, издевательство над этой демократией». Лукашенко прокомментировал выборы в США и высказался о новой Конституции

07.11.2020 13:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко посещает Белорусскую атомную электростанцию. Во время мероприятия он рассказал журналистам, как будет принята в Беларуси новая Конституция, сообщает БЕЛТА.  

Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф: белорусам это не надо, — сказал Александр Лукашенко.

Он также высказался по поводу белорусско-американских отношений. По его мнению, они не изменятся при любом исходе выборов.

Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях, — заметил Лукашенко.

Во время выступления он также прокомментировал ситуацию в США.

Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией, — подчеркнул Лукашенко

Он отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси.

— Я могу сейчас сказать: никак, побоятся, — сказал Лукашенко.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко посещает Белорусскую атомную электростанцию. Во время мероприятия он рассказал журналистам, как будет принята в Беларуси новая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чья бы корова мычала: Лукашенко назвал позорищем выборы в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика