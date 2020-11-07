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«Это же позорище, издевательство над этой демократией». Лукашенко прокомментировал выборы в США и высказался о новой Конституции
Источник материала: Onliner
Сегодня Александр Лукашенко посещает Белорусскую атомную электростанцию. Во время мероприятия он рассказал журналистам, как будет принята в Беларуси новая Конституция,
— Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф: белорусам это не надо, — сказал Александр Лукашенко.
Он также высказался по поводу белорусско-американских отношений. По его мнению, они не изменятся при любом исходе выборов.
— Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях, — заметил Лукашенко.
Во время выступления он также прокомментировал ситуацию в США.
— Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией, — подчеркнул Лукашенко
Он отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси.
— Я могу сейчас сказать: никак, побоятся, — сказал Лукашенко.
(будет дополнено)
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«Это же позорище, издевательство над этой демократией». Лукашенко прокомментировал выборы в США и высказался о новой Конституции
Сегодня Александр Лукашенко посещает Белорусскую атомную электростанцию. Во время мероприятия он рассказал журналистам, как будет принята в Беларуси новая...
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