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В Минске для всех пассажиров открылась Зеленолужская линия метро

07.11.2020 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске уже для всех пассажиров открылась Зеленолужская линия метро. Вчера третью ветку метро посещал Александр Лукашенко.




Сегодня запустили четыре станции новой Зеленолужской линии: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь". Их строили более пяти лет. По словам первых посетителей, пока что на станциях не работают некоторые траволаторы, лифты и эскалаторы. 

В будущем на Зеленолужской линии планируют открыть 14 станций. Уже началось строительство станций "Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец".
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске уже для всех пассажиров открылась Зеленолужская линия метро. Вчера третью ветку метро посещал Александр Лукашенко.
 
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