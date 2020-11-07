В Минске для всех пассажиров открылась Зеленолужская линия метро













Сегодня запустили четыре станции новой Зеленолужской линии: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь". Их строили более пяти лет. По словам первых посетителей, пока что на станциях не работают некоторые траволаторы, лифты и эскалаторы.





В будущем на Зеленолужской линии планируют открыть 14 станций. Уже началось строительство станций "Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец".