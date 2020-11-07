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В Могилеве снова шантажируют детьми участников протеста

07.11.2020 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники в телеграм-канале Mayday опубликовали историю Дениса Крайцева, которого задержали в дни акций протеста и сильно избили в Ленинском РОВД. Теперь силовики заинтересовались его дочерью.



В отдел образования Ленинского РОВД пришел документ под названием «Информация». В нем сообщается, что Денис Крайцев «принимает активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях». На документе подпись замначальника Ленинского РОВД Александра Пушина.

Из отдела образования пришел документ на имя директора школы № 23 с требованием провести социальное расследование в отношении 10-летней дочери Крайцева Даши. В школе ставится вопрос о постановке Крайцевых на учет как семьи в социально-опасном положении.
 
 
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Правозащитники в телеграм-канале Mayday опубликовали историю Дениса Крайцева, которого задержали в дни акций протеста и сильно избили в Ленинском РОВД. Теперь...
 
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