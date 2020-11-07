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Цены на скупаемые у физлиц драгметаллы с 9 ноября понизятся

07.11.2020 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин установил с 9 ноября новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Сделано это постановлением от 29 октября 2020 года № 43, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

В соответствии с документом, стоимость драгметаллов и изделий в ломе понизится. Например, за 1 грамм золота 585 пробы теперь дадут 81,80 рубля (ранее было 86,04 рубля). А скажем, за 1 грамм серебра 925 пробы сейчас дадут 1,67 рубля (ранее было 1,91 рубля).

С другой стороны, за 1 грамм палладия в чистоте станут платить 173,98 рубля (ранее было 167,76 рубля). Также 1 грамм деталей зубных протезов серебряно-палладиевого сплава пойдет по 33,60 рубля (ранее было 32,65 рубля). То есть, здесь суммы увеличатся.

В последний раз цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц, менялись 22 сентября 2020 года.

Для справки, изменения не касаются цен, применяемых при купле-продаже банками и НКФО драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физлиц.
 
 
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Минфин установил с 9 ноября новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Сделано это постановлением от 29 октября 2020 года № 43, которое...
 
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