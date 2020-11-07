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Какую "страну для жизни" построил Лукашенко?
Источник материала: Партизан
Опубликован доклад ОБСЕ по Беларуси в рамках так называемого Московского механизма. О чем речь?
Если коротко, то 69-страничный доклад на основании анализа множества источников описывает, что в Беларуси отстроена система тотального беспредела с полным пренебрежением к самым базовым правам человека, пишет в
◉ Выборы: недействительные, нарушения на всех стадиях процесса.
◉ Право на личную свободу и безопасность: не обеспечено и нарушается в самых разнообразных и беспредельных формах.
◉ Право на справедливое судебное разбирательство: нарушается в различных формах по делам, сколько-нибудь имеющим отношение к политике.
◉ Свобода собраний и объединений: практически не существует по причине отсутствия демократических законов в этой сфере как таковых. Любые формы выражения мнения репрессируют, а получить законный дозвол почти нереально.
◉ Свобода выражения мнения и свободы СМИ: Массовое преследование журналистов и блогеров, разнообразная дискриминация независимых СМИ.
◉ Правовая защита и недопущение безнаказанности: отсутствует по самым разным параметрам.
◉ Меры структурного характера: независимых судебных органов нет, отсутствует адекватное законодательство в избирательной сфере, касательно общественных объединений и проведения массовых мероприятий, неадекватные нормы административного и уголовного кодексов и прочее.
Вот такую страну для жизни построил Лукашенко за годы своего правления. Доклад содержит 81 конкретную рекомендацию к белорусским госорганам, странам ОБСЕ и международному сообществу, как вернуть законность в Беларуси.
В докладе приводится цитата генсека Всемирной организации против пыток о том, что учитывая систематичность и масштабность применения жестокого обращения и пыток в отношении большого числа белорусов, это «явно свидетельствует о преступлении против человечности».
Преступления против человечности – это одна из групп самых тяжких преступлений в международном праве, наряду с военными преступлениями, военной агрессией и геноцидом.
Фактически это дает возможность Совбезу ООН начать обсуждение резолюции с признанием юрисдикции Международного уголовного суда по совершенным в Беларуси преступлениям либо о создании полноценного Международного трибунала по событиям в Беларуси. Такие инициативы, естественно, будут блокировать Россия и Китай.
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Опубликован доклад ОБСЕ по Беларуси в рамках так называемого Московского механизма. О чем речь?
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