Белорусам предлагают обсудить госпрограмму реконструкции дорог

















Предполагается, что в ближайшие пять лет реконструкция коснется как республиканских автодорог, которые входят в международные транспортные коридоры, так и дорог местного значения, сообщает сайт Минтранса.





В частности, реконструкция коснется следующих участков:





М-3 Минск - Витебск; М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог); М-8/Е 95 граница России (Езерище) - Витебск Гомель - граница Украины (Новая Гута) на участке Орша – Витебск; Р-23 Минск - Микашевичи на участке Слуцк – Старобин; Р-46 Лепель - Полоцк - граница России (Юховичи) на участке Лепель - Полоцк; Р-53 Слобода - Новосады на участке Смолевичи – Борисов.





Кроме того, есть планы реконструкции автодороги М-10 Граница России (Селище) - Гомель - Кобрин на участке Речица – Калинковичи, а также строительство объездов вокруг Могилева, Мира, Полоцка и Витебска.





Также в госпрограмму включены новации безопасности дорожного движения, электронном сборе платы за проезд по республиканским автодорогам. В общей сложности планируется отремонтировать или построить заново порядка 7000 км дорог.





[email protected] или по телефону +375 17 359 81 66. Свои замечания и предложения можно направить сдо 6 декабря в Минтранс, на e-mailили по телефону +375 17 359 81 66.



















